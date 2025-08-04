O marka yine zirvede! Temmuzda en çok satan otomobil markaları sıralandı
ODMD verilerine göre Temmuz 2025’te en çok satan marka Renault oldu. İşte Türkiye’de en çok tercih edilen 10 otomobil markası ve satış adetleri…
RENAULT ZİRVEDE KALDI
Temmuzda 10 bin adedin üzerinde satış
Temmuz 2025’te Türkiye’de en çok satan otomobil markası Renault oldu. 10 bin 76 adetlik satış rakamına ulaşan marka, geçen yılın aynı ayına göre satışlarını yüzde 57,39 artırdı.
FIAT LİSTEDE İKİNCİ SIRADA
6 bin 800’ü aşkın satış yaptı
ODMD verilerine göre Temmuz ayında Fiat, Türkiye genelinde 6 bin 869 adetlik satışla listenin ikinci sırasında yer aldı.
VOLKSWAGEN İLK ÜÇTE
5 bin 700’ü aşkın araç sattı
Volkswagen, Temmuz ayında Türkiye’de 5 bin 709 adet araç sattı. Bu rakamla birlikte marka üçüncü sıraya yerleşti.
TOYOTA YÜKSEK SATIŞ GRAFİĞİ ÇİZDİ
5 bin 660 araçla dördüncü sırada
Toyota, Temmuz 2025’te 5 bin 660 adetlik satışla Volkswagen’in hemen ardından dördüncü sıraya yerleşti.
HYUNDAI BİR BASAMAK ÜSTE ÇIKTI
5 bini aşkın satış rakamına ulaştı
Hyundai, 5 bin 215 adet araç satarak listenin beşinci sırasına yerleşti. Marka Temmuz ayını başarılı bir grafikle tamamladı.
TESLA'DAN SÜRPRİZ SATIŞ
Listede ilk 10’a girdi
Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Temmuz ayında Türkiye’de 4 bin 706 adet satış yaparak dikkat çekici bir başarıya imza attı.
OPEL İSTİKRARINI KORUYOR
4 bin 268 adetlik satışla yedinci
Opel, Temmuz 2025’te 4 bin 268 adetlik satış gerçekleştirdi ve ilk 10’daki yerini korumayı başardı.
PEUGEOT 4 BİNİN ÜZERİNDE SATTI
Temmuzda 4 bin 211 adetlik satış yaptı
Peugeot, Temmuz ayında 4 bin 211 adet araç satışı yaparak sekizinci sırada yer aldı.
CITROEN LİSTEDE YERİNİ ALDI
Yaklaşık 4 bin araç satışı
Citroen, Temmuz ayında Türkiye’de 3 bin 932 adetlik satış yaptı ve dokuzuncu sıraya yerleşti.
BYD İLK 10'A GİRDİ
3 bin 783 araç sattı
Son dönemde yükselişe geçen BYD, Temmuz ayında 3 bin 783 adet araç satarak Türkiye otomobil pazarında ilk 10’a girmeyi başardı.