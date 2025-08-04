O marka yine zirvede! Temmuzda en çok satan otomobil markaları sıralandı

RENAULT ZİRVEDE KALDI



Temmuzda 10 bin adedin üzerinde satış



Temmuz 2025’te Türkiye’de en çok satan otomobil markası Renault oldu. 10 bin 76 adetlik satış rakamına ulaşan marka, geçen yılın aynı ayına göre satışlarını yüzde 57,39 artırdı.