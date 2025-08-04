O marka yine zirvede! Temmuzda en çok satan otomobil markaları sıralandı

ODMD verilerine göre Temmuz 2025’te en çok satan marka Renault oldu. İşte Türkiye’de en çok tercih edilen 10 otomobil markası ve satış adetleri…

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
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O marka yine zirvede! Temmuzda en çok satan otomobil markaları sıralandı - Resim: 1

RENAULT ZİRVEDE KALDI

Temmuzda 10 bin adedin üzerinde satış

Temmuz 2025’te Türkiye’de en çok satan otomobil markası Renault oldu. 10 bin 76 adetlik satış rakamına ulaşan marka, geçen yılın aynı ayına göre satışlarını yüzde 57,39 artırdı.

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O marka yine zirvede! Temmuzda en çok satan otomobil markaları sıralandı - Resim: 2

FIAT LİSTEDE İKİNCİ SIRADA

6 bin 800’ü aşkın satış yaptı

ODMD verilerine göre Temmuz ayında Fiat, Türkiye genelinde 6 bin 869 adetlik satışla listenin ikinci sırasında yer aldı.

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O marka yine zirvede! Temmuzda en çok satan otomobil markaları sıralandı - Resim: 3

VOLKSWAGEN İLK ÜÇTE

5 bin 700’ü aşkın araç sattı

Volkswagen, Temmuz ayında Türkiye’de 5 bin 709 adet araç sattı. Bu rakamla birlikte marka üçüncü sıraya yerleşti.

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O marka yine zirvede! Temmuzda en çok satan otomobil markaları sıralandı - Resim: 4

TOYOTA YÜKSEK SATIŞ GRAFİĞİ ÇİZDİ

5 bin 660 araçla dördüncü sırada

Toyota, Temmuz 2025’te 5 bin 660 adetlik satışla Volkswagen’in hemen ardından dördüncü sıraya yerleşti.

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O marka yine zirvede! Temmuzda en çok satan otomobil markaları sıralandı - Resim: 5

HYUNDAI BİR BASAMAK ÜSTE ÇIKTI

5 bini aşkın satış rakamına ulaştı

Hyundai, 5 bin 215 adet araç satarak listenin beşinci sırasına yerleşti. Marka Temmuz ayını başarılı bir grafikle tamamladı.

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O marka yine zirvede! Temmuzda en çok satan otomobil markaları sıralandı - Resim: 6

TESLA'DAN SÜRPRİZ SATIŞ

Listede ilk 10’a girdi

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Temmuz ayında Türkiye’de 4 bin 706 adet satış yaparak dikkat çekici bir başarıya imza attı.

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O marka yine zirvede! Temmuzda en çok satan otomobil markaları sıralandı - Resim: 7

OPEL İSTİKRARINI KORUYOR

4 bin 268 adetlik satışla yedinci

Opel, Temmuz 2025’te 4 bin 268 adetlik satış gerçekleştirdi ve ilk 10’daki yerini korumayı başardı.

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O marka yine zirvede! Temmuzda en çok satan otomobil markaları sıralandı - Resim: 8

PEUGEOT 4 BİNİN ÜZERİNDE SATTI

Temmuzda 4 bin 211 adetlik satış yaptı

Peugeot, Temmuz ayında 4 bin 211 adet araç satışı yaparak sekizinci sırada yer aldı.

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O marka yine zirvede! Temmuzda en çok satan otomobil markaları sıralandı - Resim: 9

CITROEN LİSTEDE YERİNİ ALDI

Yaklaşık 4 bin araç satışı

Citroen, Temmuz ayında Türkiye’de 3 bin 932 adetlik satış yaptı ve dokuzuncu sıraya yerleşti.

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O marka yine zirvede! Temmuzda en çok satan otomobil markaları sıralandı - Resim: 10

BYD İLK 10'A GİRDİ

3 bin 783 araç sattı

Son dönemde yükselişe geçen BYD, Temmuz ayında 3 bin 783 adet araç satarak Türkiye otomobil pazarında ilk 10’a girmeyi başardı.

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