O saatler elektrik faturasını düşürüyor!

Elektrik, her evde ihtiyaçtır ve günlük hayatımızı kolaylaştırır. Elektrik faturası ise elektrik kullanıma karşılık her ay ödenmesi gerekir. Fakat dar gelirli aileler için bu faturaların yüksek gelmesi ödeme zorluğunu ortaya çıkartabilir.

Faturaların yüksek gelmemesi için bazı küçük yöntemler bulunuyor. Eğer siz de çamaşır ve bulaşıklarınızı bu saatlerde yıkarsanız faturanızdaki farkı hemen göreceksiniz.