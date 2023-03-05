O saatler elektrik faturasını düşürüyor!
Elektrik, günlük hayatımızı kolaylaştırır ve kullanımı ihtiyaç haline gelmiştir. Ancak elektrik faturalarının yüksek gelmesi özellikle dar gelirli aileler için zor bir hale gelebiliyor. Peki, elektrik faturalarını düşüren yöntemler var mı?
Elektrik, her evde ihtiyaçtır ve günlük hayatımızı kolaylaştırır. Elektrik faturası ise elektrik kullanıma karşılık her ay ödenmesi gerekir. Fakat dar gelirli aileler için bu faturaların yüksek gelmesi ödeme zorluğunu ortaya çıkartabilir.
Faturaların yüksek gelmemesi için bazı küçük yöntemler bulunuyor. Eğer siz de çamaşır ve bulaşıklarınızı bu saatlerde yıkarsanız faturanızdaki farkı hemen göreceksiniz.
ÇAMAŞIR VE BULAŞIKLARI BU SAATTE YIKAMAK FATURAYI DÜŞÜRECEKTİR
Elektrik kullanımı günlük hayat için ihtiyaçtır. Yüksek gelmesi ise özellikle dar gelirli ve orta gelirli aileleri etkileyen bir durum olabilir. Bunun için de bazı yöntemler bulunuyor. Eğer siz de çamaşır ve bulaşık makinelerinizi bu saatlerde çalıştırırsanız faturanız daha düşük gelecektir.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) son kararında orta ve büyük ölçekteki işletmelerin elektrik faturasının ödemesini serbest piyasa takas fiyatı üzerinden yapmaları mümkün hale geldiği açıklandı.
Uzmanlar, bu sistemin doğru kullanımı durumunda tüketicilerin önemli oranda avantaj sağlayabileceğini dile getiriyor. Siz de bu yöntemlerle faturalarınızı yarı yarıya düşürebilirsiniz.
ELEKTRİK FATURASINI DÜŞÜREN YÖNTEM
• Günlük elektrik tüketimlerinin en yüksek olduğu saat aralığı 17:00 - 21:00 arası olarak belirlendi. Bu saatlerde elektrik tüketimi oldukça fazla yapılıyor.
• Bunun yanında en düşük elektrik tüketimi ise 01:00 - 07:00 arasında gerçekleşiyor.
• Öğlen 12:00 - 13:00 aralığı da elektriğin uygun fiyata kullanımının mümkün olduğu saatler olarak belirlendi.
• Siz de elektrik faturalarınızda gözle görülür bir fark istiyorsanız mutlaka bu zaman dilimlerinde elektrik kullanımını hatta çamaşır ve bulaşık makine çalıştırma işlemlerini gerçekleştirmelisiniz.
Kaynak: KamuGündemi.com