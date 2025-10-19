Ocak 2026 memur maaşları için yeni tablo: 3 aylık enflasyon farkı belli oldu, ne kadar zam yapılacak, en düşük memur maaşı ne kadar?
Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği Ocak 2026 maaş zammı için ilk hesaplamalar netleşti. TÜİK verilerine göre 3 aylık enflasyon farkı yüzde 2,38 oldu. Gözler, kalan 3 ayın verileriyle kesinleşecek zam oranında.
🟥 3 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU
Milyonlarca kamu çalışanı ve memur emeklisinin merakla beklediği Ocak 2026 maaş zammı için hesaplamalar başladı.
Yılın ikinci yarısında geçerli olacak 6 aylık enflasyon verilerinin ilk 3 ayı (Temmuz, Ağustos, Eylül) tamamlandı.
TÜİK’in açıkladığı verilere göre:
Temmuz ayında enflasyon: %2,06
Ağustos ayında enflasyon: %2,04
Eylül ayında enflasyon: %3,23
Bu rakamlarla birlikte, 2025’in ikinci yarısındaki ilk üç aylık toplam enflasyon %7,5 olarak kayıtlara geçti.
Memur maaş zammı için kritik öneme sahip 3 aylık enflasyon farkı ise %2,38 olarak hesaplandı.
🟥 MEMUR ZAMMI NASIL HESAPLANACAK?
Memurlar, Ocak ve Temmuz aylarında yılda iki kez maaş zammı alıyor. Bu zam, toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkının toplamından oluşuyor.
2026 yılı için son üç ayın (Ekim, Kasım, Aralık) verileri henüz açıklanmadı. Ancak mevcut rakamlarla birlikte ilk zam senaryoları ortaya çıkmaya başladı.
🟥 ZAM SENARYOLARI: YÜZDE KAÇ ARTACAK?
Memurların Ocak 2026’da alacağı toplam zam oranı,
%11’lik toplu sözleşme zammı + 6 aylık enflasyon farkı olarak hesaplanacak.
Merkez Bankası’nın yıl sonu tahminlerine göre iki senaryo öne çıkıyor:
Senaryo 1 (Yıl sonu enflasyon %29):
6 aylık enflasyon farkı: %5,3
Toplam zam oranı: %16,88
Senaryo 2 (Yıl sonu enflasyon %30):
6 aylık enflasyon farkı: %6,11
Toplam zam oranı: %17,79
🟥 EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Memur maaşları, yeni zam oranlarıyla birlikte yeniden şekillenecek.
2025 Temmuz ayında net 22.104 TL olan en düşük memur maaşının, Ocak 2026 itibarıyla 41.000 TL – 43.000 TL aralığına yükselmesi bekleniyor.
🟥 2026 FAZLA MESAİ ÜCRETLERİ DE ARTACAK
2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile fazla mesai ücretlerinde de ciddi artış öngörülüyor.
1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni düzenlemeye göre:
Genel personel: Saatlik ücret 12,80 TL’den 16,55 TL’ye çıkacak.
Bakanlık özel kalem personeli ve makam şoförleri: Saatlik ücret 17,60 TL olacak
Üst düzey yönetici personel (vali, rektör, genel müdür vb.): Saatlik ücret 17,60 TL
KYK yurt personeli: Saatlik ücret 16,55 TL
MEB teknik-idari personel: Saatlik ücret 28,20 TL
🟥 ZAM ORANI NE ZAMAN KESİNLEŞECEK?
Memurların Ocak 2026 maaş zammı, TÜİK’in 3 Ocak 2026’da açıklayacağı Aralık ayı enflasyon verisiylekesinleşecek.
Bu açıklamayla birlikte 6 aylık enflasyon farkı netleşecek ve milyonlarca memurun yeni yılda alacağı zam oranı tam olarak belli olacak.
🟥 MEMUR MAAŞLARINA İLİŞKİN TÜM GÖZLER TÜİK’TE
Son üç ayın verileriyle birlikte, memur zammı oranı, emekli maaş artışları ve vergi dilimi düzenlemeleri de şekillenecek.
Ekonomistler, 2026 Ocak zammının “çift haneli ve tarihi artış” olacağı görüşünde birleşiyor.