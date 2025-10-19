Ocak 2026 memur maaşları için yeni tablo: 3 aylık enflasyon farkı belli oldu, ne kadar zam yapılacak, en düşük memur maaşı ne kadar?

🟥 3 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU



Milyonlarca kamu çalışanı ve memur emeklisinin merakla beklediği Ocak 2026 maaş zammı için hesaplamalar başladı.

Yılın ikinci yarısında geçerli olacak 6 aylık enflasyon verilerinin ilk 3 ayı (Temmuz, Ağustos, Eylül) tamamlandı.

TÜİK’in açıkladığı verilere göre:

Temmuz ayında enflasyon: %2,06

Ağustos ayında enflasyon: %2,04

Eylül ayında enflasyon: %3,23



Bu rakamlarla birlikte, 2025’in ikinci yarısındaki ilk üç aylık toplam enflasyon %7,5 olarak kayıtlara geçti.



Memur maaş zammı için kritik öneme sahip 3 aylık enflasyon farkı ise %2,38 olarak hesaplandı.