Ocak ayında emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? SGK Uzmanı Erdoğan’ın sözlerini yorumladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yıl sonu enflasyon açıklaması, ocak zammına işaret etti. SGK Uzmanı, emekli ve memur maaşlarına yapılacak artış oranlarını duyurdu.
ERDOĞAN’IN KONUŞMASINDA ENFLASYON VURGUSU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’nin 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışında yaptığı konuşmada 2025 yıl sonu enflasyonunun %29–%30 aralığında gerçekleşeceğini belirtti. Bu açıklama, milyonlarca emekli ve memur için 2026 Ocak ayında yapılacak zam oranlarının işareti olarak yorumlandı.
SGK UZMANI ERDURSUN İPUCUYU YORUMLADI
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Erdoğan’ın konuşmasındaki bu enflasyon tahminine dikkat çekerek, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Erdursun, yıl sonu enflasyonuna göre SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin yanı sıra memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranlarını açıkladı.
Erdursun’un paylaştığı verilere göre, yıl sonu enflasyonu %29 olursa:
SSK & Bağ-Kur emeklileri için zam oranı %10,57 olacak.
Memur ve memur emeklileri için zam oranı ise %16,89 seviyesinde gerçekleşecek. Bu oran, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammının toplamıyla ortaya çıkıyor.
ENFLASYON %30 ÇIKARSA ZAM ORANLARI
Eğer yıl sonu enflasyonu %30 seviyesinde gerçekleşirse, zam oranları bir miktar daha yükselecek.
SSK & Bağ-Kur emeklileri için zam oranı %11,43 olacak.
Memur ve memur emeklileri için zam oranı %17,80 düzeyinde uygulanacak.
Erdursun, Cumhurbaşkanı’nın verdiği enflasyon aralığının doğrudan ocak ayındaki zam oranlarına ışık tuttuğunu vurguladı.