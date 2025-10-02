Ocak ayında emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? SGK Uzmanı Erdoğan’ın sözlerini yorumladı

ENFLASYON %30 ÇIKARSA ZAM ORANLARI



Eğer yıl sonu enflasyonu %30 seviyesinde gerçekleşirse, zam oranları bir miktar daha yükselecek.

SSK & Bağ-Kur emeklileri için zam oranı %11,43 olacak.

Memur ve memur emeklileri için zam oranı %17,80 düzeyinde uygulanacak.



