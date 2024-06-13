Ödemeler banka hesaplarına yatırılacak! Bayram öncesi nefes aldıracak! Bakan Mahinur Özdemir Göktaş duyurdu
İhtiyaç sahiplerine yapılan ödemelerle ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni yapılacak ödemelerin Kurban Bayramı dolayısıyla öne çekildiğini duyurdu. Bakan, 4,2 milyar lira ödeme yapacaklarını bildirdi. İşte detaylar...
İhtiyaç sahibi ailelere yapılan çeşitli ödemeler, vatandaşlara önemli bir destek olmaya devam ediyor. Birçok farklı gruba yapılan ödemelerle ilgili yaşanan yeni gelişmeler de vatandaşlar tarafından sıkı bir şekilde takip ediliyor.
Yapılacak ödemelerin tarihleri ve ödeme miktarları ile ilgili zaman zaman Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından son dakika açıklamaları geliyor. Yakın bir zamanda yapılacak ödemelerle ilgili sıcak bir gelişme daha yaşandı.
Konuyla ilgili, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yazılı bir açıklamada bulundu. Bakan Göktaş, Kurban Bayramı dolayısıyla ödemelerin öne çekildiğini ve paraların yarın banka hesaplarına yatırılacağını duyurdu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlık tarafından sunulan en önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden "Evde Bakım Yardımı"nın 2006'da engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını hatırlattı.