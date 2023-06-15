Öğrenciler dikkat: Devletten 5 bin 104 TL karne hediyesi

"ÖĞRENCİLERİMİZE BAŞARI DESTEĞİ SAĞLAYACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile ve Gençlik Bankası adı altında sosyal ve dijital bir platform kuracaklarını ve bu kapsamda öğrencilere, çocuklara, ailelere, ev hanımlarına destek sağlayacaklarını aktarmıştı. Karne günüyle birlikte Başarı Teşvik Programı gündemdeki yerini aldı.

Başarı Teşvik Programı adı altında ilkokuldan üniversiteye sosyal yardım desteği üzerine sağlayacak başarı ödemelerinde asgari ücret baz alınacak.

Temmuz zammı öncesinde net 8 bin 506 TL olan asgari ücretin yüzde 60'ı sınıfta ilk 3, okulda ilk 5 öğrenciye karne hediyesi olarak verilecek.