Öğrenciler dikkat: Devletten 5 bin 104 TL karne hediyesi
2022 - 2023 eğitim yılı biterken öğrenciler karnelerini aldı. Bunun yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu Başarı Teşvik Programı kapsamında başarılı öğrencilere 5 bin 104 TL'ye varan karne hediyesi verileceği açıklanmıştı. Peki o hediye için şartlar neler?
Yaz tatiline giren başarılı öğrencilere bir müjde de devletten geldi. Başarı Teşvik Programı başvuru işlemleri araştırılıyor. Devletten karne parası alacak ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri karne sevincini yaşıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başarılı öğrencileri destekleyeceklerini duyurmuştu. Karne hediyesi devlet tarafından öğrencilere ödenecek. İşte, başarı programı hakkında tüm detaylar…
"ÖĞRENCİLERİMİZE BAŞARI DESTEĞİ SAĞLAYACAĞIZ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile ve Gençlik Bankası adı altında sosyal ve dijital bir platform kuracaklarını ve bu kapsamda öğrencilere, çocuklara, ailelere, ev hanımlarına destek sağlayacaklarını aktarmıştı. Karne günüyle birlikte Başarı Teşvik Programı gündemdeki yerini aldı.
Başarı Teşvik Programı adı altında ilkokuldan üniversiteye sosyal yardım desteği üzerine sağlayacak başarı ödemelerinde asgari ücret baz alınacak.
Temmuz zammı öncesinde net 8 bin 506 TL olan asgari ücretin yüzde 60'ı sınıfta ilk 3, okulda ilk 5 öğrenciye karne hediyesi olarak verilecek.
PEKİ, KİMLER YARARLANACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan projenin detaylarını şöyle açıkladı:
- Sosyal yardım alma hakkına sahip ailelerimize mensup, devlet okullarında okuyan ve sınıflarında dereceye giren ilk ve ortaöğretim öğrencilerimize net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar, yükseköğretim öğrencilerimize net asgari ücret kadar dönem arasında yapılacak şekilde başarı desteği vereceğiz.
- Ayrıca dört yıllık örgün eğitim yapan yükseköğretim kurumlarını kazanan aynı kapsamdaki öğrencilerimize aylık 100 lira destek ödemesi yapacağız.
- Öğrencilerimize devletlerinin yanında olduğunu hissettirecek başarı destekleri sağlayacağız. YÖK'ün belirlediği dünyadaki ilk 500 üniversiteye girme hakkı kazanan aynı kapsamdaki öğrencilerimize devletlerinin yanında olduğunu hissettirecek başarı destekleri sağlayacağız.
- Sosyal yardım alan hanelerdeki meslek lisesi mezunu öğrencilerimiz ile lise sonrası meslek edindirme kurslarına giderek iş hayatına atılacak gençlerimize de net asgari ücrete orantılı desteğimiz olacak.
Yine aynı durumdaki ailelerimizin evlatlarından işe girmek için gereken merkezi sınavlar ile bilim, spor ve sanat yarışmalarına katılanların ihtiyaçlarını biz karşılayacağız."