Öğrencilere altın fırsat: Başvurusu bitmemiş 8 burs 12 ay düzenli ödeme yapıyor

Üniversite ve lise öğrencileri için sevindirici bir duyuru geldi. Başvuru süreci hâlâ açık olan ve çıkma ihtimali en yüksek 8 burs programı duyuruldu. Bu burslar sayesinde öğrenciler, 12 aya kadar düzenli ödeme alma şansına sahip olacak.

Eğitim hayatını sürdüren gençlerin en büyük sorunlarından biri maddi zorluklar olurken, burs haberleri öğrenciler için umut kapısı oldu. Henüz başvuru süresi dolmamış olan ve kazanma ihtimali yüksek görülen 8 burs programı açıklandı.

İşte Ekonomim'e göre, gençlere maddi destek sunan o burslar…

1. Toplum Gönüllüleri Vakfı

Son başvuru tarihi: 26 Eylül

Miktar: 3.300 TL

Süre: 9 Ay

2. Bulguru Vakfı

Son başvuru tarihi: 30 Eylül

Miktar: 3.000 TL

Süre: 8 Ay

3. Milli Eğitim Vakfı

Son başvuru tarihi: 22 Eylül

Miktar: 3.000 TL

Süre: 12 Ay

4. Anadolu Vakfı

Son başvuru tarihi: 30 Eylül

Miktar: 8.000 TL

Süre: 9 Ay

5. AB Bursları

Son başvuru tarihi: 1 Kasım

Miktar: 360 Euro

Süre: 12 Ay

6. Besni Eğitim Vakfı

Son başvuru tarihi: 30 Eylül

Miktar: 2.500 TL

Süre: 9 Ay

7. Abdi İbrahim Vakfı

Son başvuru tarihi: 30 Eylül

Miktar: 12.000 TL

Süre: 10 Ay

8. Sütaş Eğitime Destek Bursu

Son başvuru tarihi: 22 Eylül

Miktar: 5.000 TL

Süre: 8 Ay

