Öğrencilere altın fırsat: Başvurusu bitmemiş 8 burs 12 ay düzenli ödeme yapıyor
Üniversite ve lise öğrencileri için sevindirici bir duyuru geldi. Başvuru süreci hâlâ açık olan ve çıkma ihtimali en yüksek 8 burs programı duyuruldu. Bu burslar sayesinde öğrenciler, 12 aya kadar düzenli ödeme alma şansına sahip olacak.
Eğitim hayatını sürdüren gençlerin en büyük sorunlarından biri maddi zorluklar olurken, burs haberleri öğrenciler için umut kapısı oldu. Henüz başvuru süresi dolmamış olan ve kazanma ihtimali yüksek görülen 8 burs programı açıklandı.
İşte Ekonomim'e göre, gençlere maddi destek sunan o burslar…
1. Toplum Gönüllüleri Vakfı
Son başvuru tarihi: 26 Eylül
Miktar: 3.300 TL
Süre: 9 Ay
2. Bulguru Vakfı
Son başvuru tarihi: 30 Eylül
Miktar: 3.000 TL
Süre: 8 Ay
3. Milli Eğitim Vakfı
Son başvuru tarihi: 22 Eylül
Miktar: 3.000 TL
Süre: 12 Ay
4. Anadolu Vakfı
Son başvuru tarihi: 30 Eylül
Miktar: 8.000 TL
Süre: 9 Ay
5. AB Bursları
Son başvuru tarihi: 1 Kasım
Miktar: 360 Euro
Süre: 12 Ay
6. Besni Eğitim Vakfı
Son başvuru tarihi: 30 Eylül
Miktar: 2.500 TL
Süre: 9 Ay
7. Abdi İbrahim Vakfı
Son başvuru tarihi: 30 Eylül
Miktar: 12.000 TL
Süre: 10 Ay
8. Sütaş Eğitime Destek Bursu
Son başvuru tarihi: 22 Eylül
Miktar: 5.000 TL
Süre: 8 Ay