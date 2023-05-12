Otokar Otomotiv'den (OTKAR) yüzde 400 sermaye artırımı
Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.Ş. (OTKAR) firması Yönetim Kurulunca alınan Bedelsiz Sermaye Artırımı Kararının, dün (11.05.2023) SPK tarafından onaylandığı açıkladı.
Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.Ş. (OTKAR) firması, 24 milyon TL tutarındaki mevcut sermayesinin 120 milyon TL’ye artırılması ile ilgili SPK onayını yayınlandı.
• Şirketin sermayesinin % 400 artıracağı anlaşılmaktadır.
• Şirketin sermaye artırımını iç kaynaklardan bedelsiz pay alma tutarı, toplam 96 milyon TL oluyor.
Bedelsiz sermaye artırımı ile mevcut sermayesi 24 milyon TL’den 120 milyon TL’ye arıtılacaktır. Artış oranı % 400’dür. İç kaynaklardan bedelsiz pay alma tutarı 96 milyon TL olduğu ve kaynağının 52.743.030 TL’si özsermaye enflasyon düzeltme farkından, 43.256.970 TL’si geçmiş yıl karlarından olduğu açıklandı.
Şirketin Yönetim Kurulu'nun 14.03.2023 tarihli kararı kapsamında;
Şirketin çıkarılmış sermayesinin, 24.000.000 TL'den tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %400 oranında artırılarak 120.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle yapılacak 96.000.000 TL tutarındaki bedelsiz sermaye artışına ilişkin pay ihracı ve Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin tadili SPK tarafından onaylanmış olup, pay ihracının SPK tarafından onaylanmasına ilişkin duyuru 11 Mayıs 2023 tarih ve 2023/27 sayılı SPK bülteninde yayımlanmıştır.
OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. (OTKAR) FİRMASI’NIN KURULUŞ – SERMAYE – ORTAKLIK - FAALİYETİ YAPISI
• Tescil Yeri ve Tarihi : İstanbul -1963
• Borsaya Kote Olduğu Tarih : Nisan 1995
• Borsada İşlem Gördüğü Pazar : Yıldız Pazar
• Halka Açıklık oranı : % 27,52
ŞİRKETİN FAALİYET KONUSU
Şirket, faaliyetlerine ilişkin şu bilgilere yer veriyor:
- Her türlü paletli veya tekerlekli kara, deniz ve hava savunma araçları ile zırhlı güvenlik araçlarının, ticari maksatlı otobüs, kamyon, minibüs, midibüs, panel gibi mal ve yolcu ulaşım sistemlerinin, arazi aracı, traktör, treyler, semi-treyler ve benzeri taşıt araçlarının, ticari amaçla kullanılacak deniz ve hava araçlarının; gövdelerinin, karoserlerinin, motorlarının, şasilerinin ve benzer her türlü mekanik veya elektronik aksamının, askeri araçlarda kullanılan kule ve silah sistemlerinin ve benzeri alt sistemlerinin tasarımı, üretimi, ithali, montajı, bakımı, eğitimi ve tamiri, gerektiğinde bu araç veya alt sistemlerinin yenileştirmesi ve moderninazyonu, araç ve alt sistemlere ait üretim ve yedek parçalarının tedariki, bu konularda arge ve teknoloji geliştirme, ürünlerin iç ve dış satışı, toplu taşıma araçlarının işletilmesi, test merkezlerinin kurulması, diğer şirket ve kuruluşlara test ve sertifikalandırma hizmet satışı.
Şirketin Sermayesi : 24 milyon TL