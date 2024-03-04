Otomobil alacaklar müjde! Sıfır faizli kredi fırsatı!

C segmentinde SUV kodlarıyla, fastback tasarımı ve yenilikçi yaklaşımıyla 408, 225 bin lira için 12 ay yüzde 0 faizli kredi fırsatlarıyla sunuluyor. Peugeot'nun hatchback sınıfındaki temsilcisi 308 ve yüzde 100 elektrikli E-308, 150 bin lira için 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkanıyla showroomlarda yeni sahiplerini bekliyor.