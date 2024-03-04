Otomobil alacaklar müjde! Sıfır faizli kredi fırsatı!
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Peugeot Türkiye duyurdu! mart ayı için binek otomobiller ve hafif ticari araç modelleri için avantajlı kampanya seçenekleri sundu.
Peugeot Türkiye'nin duyurduğuna göre mart ayı boyunca sürecek avantajlı kampanyalar kapsamında yeni SUV 2008, SUV 3008, SUV 5008, 208, 308, 408, yeni 508 ve hafif ticari araç modellerinde kredi fırsatları sunuluyor.
Yeni 2008 ve yüzde 100 elektrikli E-2008, 150 bin lira için 12 ay vadeli, yüzde 0 faizli kredi fırsatlarıyla sahipleriyle buluşuyor.
C segmentinde SUV kodlarıyla, fastback tasarımı ve yenilikçi yaklaşımıyla 408, 225 bin lira için 12 ay yüzde 0 faizli kredi fırsatlarıyla sunuluyor. Peugeot'nun hatchback sınıfındaki temsilcisi 308 ve yüzde 100 elektrikli E-308, 150 bin lira için 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkanıyla showroomlarda yeni sahiplerini bekliyor.