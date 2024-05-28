Otomotiv sektöründe gözler 7 Temmuz'a çevrildi! Araç fiyatları nasıl etkilenecek?

Bu kapsamda geçmişte opsiyonel olan ve bazıları ciddi ücretler ödenerek satın alınan kimi sistemlerin sıfır araçlarda standart olması zorunlu hale geliyor. Haliyle elde kalan ve söz konusu standartları taşımayan araçların akıbeti merak ediliyor. Hem yeni gelen kuralların neleri kapsadığını hem bu durumun sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarına muhtemel etkisini Otomotiv Uzmanı Erol Şahin, TRT Haber'den Sertaç Aksan'a değerlendirdi.