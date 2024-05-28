Otomotiv sektöründe gözler 7 Temmuz'a çevrildi! Araç fiyatları nasıl etkilenecek?
Otomotiv sektörü, 7 Temmuz'da yeni bir döneme başlayacak. Sıfır otomobil satışlarında başlayacak yeni dönem, ikinci el piyasasını da etkileyebilir. İşte otomotiv sektörü için 7 Temmuz'un önemi...
Otomotiv sektörünün gözü 7 Temmuz’a çevrildi… Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle sıfır otomotiv satışlarında yeni bir dönem başlayacak. Türkiye, otomotiv satışında Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde yeni uygulamalar yürürlüğe koyuyor. Bu uygulamaların sıfır ve ikinci el otomobil satışlarına etkisi ne olacak? İşte yanıtı...
Türkiye’de ekonominin taşıyıcı kolonlarından biri olarak kabul edilen otomotiv sektörü yeni bir döneme hazırlanıyor… Avrupa Birliği’nin yeni güvenlik donanımı regülasyonu 7 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giriyor.
Bu kapsamda geçmişte opsiyonel olan ve bazıları ciddi ücretler ödenerek satın alınan kimi sistemlerin sıfır araçlarda standart olması zorunlu hale geliyor. Haliyle elde kalan ve söz konusu standartları taşımayan araçların akıbeti merak ediliyor. Hem yeni gelen kuralların neleri kapsadığını hem bu durumun sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarına muhtemel etkisini Otomotiv Uzmanı Erol Şahin, TRT Haber'den Sertaç Aksan'a değerlendirdi.
7 TEMMUZ'DAN SONRA NELER DEĞİŞECEK?
Yeni yönetmelik, AB mevzuatına uyum çerçevesinde Mayıs 2020’de hazırlandı. Temel olarak araçların genel güvenliği ve karayolu kullanıcıları ile yolcuların korunmasını esas aldı. Halihazırda belirlenen güvenlik unsurlarına sahip olmayan araçların üretimine tip onayı verilmiyor. Erol Şahin konuyla ilgili Bu çalışmalar yapıldığında sürecin başlangıç tarihi olarak 7 Temmuz 2024 işaret edildi” ifadelerini kullandı.