ÖTV sonrası bu 10 otomobilin fiyatı düştü! O araç 286 bin TL birden ucuzladı

ÖTV düzenlemesi sonrası birçok araçta büyük fiyat artışı yaşanırken bazı modellerde şaşırtıcı indirimler görüldü. Listede yer alan araçlardan biri tam 286.750 TL birden ucuzladı. İşte fiyatı düşen 10 otomobil:

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
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ÖTV sonrası bu 10 otomobilin fiyatı düştü! O araç 286 bin TL birden ucuzladı - Resim: 1

CİTROEN C3 AIRCROSS

25.000 TL’lik indirimle dikkat çekti

Yeni fiyatı: 1.625.000 TL
Önceki fiyatı: 1.650.000 TL

Citroen C3 Aircross, düzenleme sonrası fiyatı düşen modeller arasında yer aldı.

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ÖTV sonrası bu 10 otomobilin fiyatı düştü! O araç 286 bin TL birden ucuzladı - Resim: 2

OPEL CORSA

32.000 TL daha ucuz

Yeni fiyatı: 1.267.000 TL
Önceki fiyatı: 1.299.000 TL

Şehir içi kullanımda popüler olan Corsa da ÖTV düzenlemesinden olumlu etkilendi.

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ÖTV sonrası bu 10 otomobilin fiyatı düştü! O araç 286 bin TL birden ucuzladı - Resim: 3

CİTROEN C4

40.000 TL’lik düşüş yaşandı

Yeni fiyatı: 1.695.000 TL
Önceki fiyatı: 1.735.000 TL

Citroen C4, düşüş yaşayan Citroen modellerinden biri oldu.

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ÖTV sonrası bu 10 otomobilin fiyatı düştü! O araç 286 bin TL birden ucuzladı - Resim: 4

CİTROEN C4X

Fiyatı 40.000 TL geriledi

Yeni fiyatı: 1.770.000 TL
Önceki fiyatı: 1.810.000 TL

SUV görünümüyle öne çıkan C4X de listede yer aldı.

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ÖTV sonrası bu 10 otomobilin fiyatı düştü! O araç 286 bin TL birden ucuzladı - Resim: 5

HONDA JAZZ E:HEV

45.000 TL’lik indirim geldi

Yeni fiyatı: 1.580.000 TL
Önceki fiyatı: 1.625.000 TL

Hibrit sistemli Jazz, sessiz sedasız fiyatı düşen araçlardan biri oldu.

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ÖTV sonrası bu 10 otomobilin fiyatı düştü! O araç 286 bin TL birden ucuzladı - Resim: 6

VOLKSWAGEN POLO

47.000 TL geriledi

Yeni fiyatı: 1.661.000 TL
Önceki fiyatı: 1.708.000 TL

B sınıfı otomobil segmentinin güçlü temsilcisi Polo da listede.

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ÖTV sonrası bu 10 otomobilin fiyatı düştü! O araç 286 bin TL birden ucuzladı - Resim: 7

VOLKSWAGEN TAIGO

50.000 TL’lik indirim yaşandı

Yeni fiyatı: 1.794.000 TL
Önceki fiyatı: 1.844.000 TL

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ÖTV sonrası bu 10 otomobilin fiyatı düştü! O araç 286 bin TL birden ucuzladı - Resim: 8

VOLKSWAGEN T-CROSS

53.000 TL birden ucuzladı

Yeni fiyatı: 1.885.000 TL
Önceki fiyatı: 1.938.000 TL
Kompakt SUV arayanların tercihi T-Cross, kayda değer bir indirime girdi.

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ÖTV sonrası bu 10 otomobilin fiyatı düştü! O araç 286 bin TL birden ucuzladı - Resim: 9

FİAT EGEA SEDAN

60.769 TL’lik düşüşle sürpriz yaptı

Yeni fiyatı: 1.044.131 TL
Önceki fiyatı: 1.104.900 TL

Türkiye’de en çok tercih edilen modellerden biri olan Egea Sedan da listede.

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ÖTV sonrası bu 10 otomobilin fiyatı düştü! O araç 286 bin TL birden ucuzladı - Resim: 10

BYD SEAL U EV

286.750 TL birden düştü!

Yeni fiyatı: 2.403.250 TL
Önceki fiyatı: 2.690.000 TL

Listenin zirvesinde, tam 286.750 TL’lik düşüşle dikkat çeken BYD SEAL U EV yer aldı. Elektrikli SUV modeli, ÖTV değişikliği sonrası ciddi şekilde ucuzladı.

Kaynak: Ekonomim

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