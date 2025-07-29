ÖTV sonrası bu 10 otomobilin fiyatı düştü! O araç 286 bin TL birden ucuzladı
ÖTV düzenlemesi sonrası birçok araçta büyük fiyat artışı yaşanırken bazı modellerde şaşırtıcı indirimler görüldü. Listede yer alan araçlardan biri tam 286.750 TL birden ucuzladı. İşte fiyatı düşen 10 otomobil:
CİTROEN C3 AIRCROSS
25.000 TL’lik indirimle dikkat çekti
Yeni fiyatı: 1.625.000 TL
Önceki fiyatı: 1.650.000 TL
Citroen C3 Aircross, düzenleme sonrası fiyatı düşen modeller arasında yer aldı.
OPEL CORSA
32.000 TL daha ucuz
Yeni fiyatı: 1.267.000 TL
Önceki fiyatı: 1.299.000 TL
Şehir içi kullanımda popüler olan Corsa da ÖTV düzenlemesinden olumlu etkilendi.
CİTROEN C4
40.000 TL’lik düşüş yaşandı
Yeni fiyatı: 1.695.000 TL
Önceki fiyatı: 1.735.000 TL
Citroen C4, düşüş yaşayan Citroen modellerinden biri oldu.
CİTROEN C4X
Fiyatı 40.000 TL geriledi
Yeni fiyatı: 1.770.000 TL
Önceki fiyatı: 1.810.000 TL
SUV görünümüyle öne çıkan C4X de listede yer aldı.
HONDA JAZZ E:HEV
45.000 TL’lik indirim geldi
Yeni fiyatı: 1.580.000 TL
Önceki fiyatı: 1.625.000 TL
Hibrit sistemli Jazz, sessiz sedasız fiyatı düşen araçlardan biri oldu.
VOLKSWAGEN POLO
47.000 TL geriledi
Yeni fiyatı: 1.661.000 TL
Önceki fiyatı: 1.708.000 TL
B sınıfı otomobil segmentinin güçlü temsilcisi Polo da listede.
VOLKSWAGEN TAIGO
50.000 TL’lik indirim yaşandı
Yeni fiyatı: 1.794.000 TL
Önceki fiyatı: 1.844.000 TL
VOLKSWAGEN T-CROSS
53.000 TL birden ucuzladı
Yeni fiyatı: 1.885.000 TL
Önceki fiyatı: 1.938.000 TL
Kompakt SUV arayanların tercihi T-Cross, kayda değer bir indirime girdi.
FİAT EGEA SEDAN
60.769 TL’lik düşüşle sürpriz yaptı
Yeni fiyatı: 1.044.131 TL
Önceki fiyatı: 1.104.900 TL
Türkiye’de en çok tercih edilen modellerden biri olan Egea Sedan da listede.
BYD SEAL U EV
286.750 TL birden düştü!
Yeni fiyatı: 2.403.250 TL
Önceki fiyatı: 2.690.000 TL
Listenin zirvesinde, tam 286.750 TL’lik düşüşle dikkat çeken BYD SEAL U EV yer aldı. Elektrikli SUV modeli, ÖTV değişikliği sonrası ciddi şekilde ucuzladı.
Kaynak: Ekonomim