Özel bankalarda emekli promosyonları 17 bin 500 TL'ye çıktı: Hangi banka ne kadar ödeme yapıyor?

mekli aylığına göre değişen promosyonlar 8 bin-17 bin 500 lira arasında hesaplanıyor. Bankalar promosyon miktarlarını güncelledi. Hangi banka ne kadar promosyon veriyor, en yüksek tutar ne?

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Özel bankalarda emekli promosyonları 17 bin 500 TL'ye çıktı: Hangi banka ne kadar ödeme yapıyor? - Resim: 1

Emekli promosyonlarını merakla bekleyen milyonlarca emekli için, kamu bankalarından sonra özel bankalardan da güncelleme geldi. Emekli aylıklarına göre değişen promosyonlar 8 bin ile 17 bin 500 lira arasında hesaplanıyor. Bankalar, promosyon miktarlarını güncelledi ve en yüksek tutarın hangi banka tarafından verildiğine dair detaylar mevcut.

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Özel bankalarda emekli promosyonları 17 bin 500 TL'ye çıktı: Hangi banka ne kadar ödeme yapıyor? - Resim: 2

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından kamu bankaları emekli promosyonlarını 8-12 bin TL'ye yükseltirken özel bankalar da yarışa girdi. Geçen yıl 5 bin ila 7 bin 500 TL aralığında değişen emekli promosyon ödemeleri, bu yıl 8 bin liradan başlayıp 17 bin 500 TL’ye kadar çıkıyor.

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Özel bankalarda emekli promosyonları 17 bin 500 TL'ye çıktı: Hangi banka ne kadar ödeme yapıyor? - Resim: 3

BAŞVURULAR NASIL YAPILIYOR?


Emekliler bankaya gitmeden, e-devlet üzerinden banka değişikliği yapabiliyor. Banka taşıma işlemi ayrıca, mobil bankacılık üzerinden ‘Başvuru- Emekli Başvuru- Emekli Maaşı Şube/Banka Değişikliği’ adımları takip edilerek de yapılabiliyor. Ayrıca emekliler bankaya gitmeden, mobil bankacılık üzerinden promosyon için başvurabiliyor.

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Özel bankalarda emekli promosyonları 17 bin 500 TL'ye çıktı: Hangi banka ne kadar ödeme yapıyor? - Resim: 4

İş Bankası

10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar: 5.000 TL

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar: 8.000 TL

15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar: 10.000 TL

20.000 TL ve daha fazla olanlar: 12.000 TL

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