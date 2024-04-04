Özel bankalarda emekli promosyonları 17 bin 500 TL'ye çıktı: Hangi banka ne kadar ödeme yapıyor?

Emekli promosyonlarını merakla bekleyen milyonlarca emekli için, kamu bankalarından sonra özel bankalardan da güncelleme geldi. Emekli aylıklarına göre değişen promosyonlar 8 bin ile 17 bin 500 lira arasında hesaplanıyor. Bankalar, promosyon miktarlarını güncelledi ve en yüksek tutarın hangi banka tarafından verildiğine dair detaylar mevcut.