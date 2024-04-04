Özel bankalarda emekli promosyonları 17 bin 500 TL'ye çıktı: Hangi banka ne kadar ödeme yapıyor?
mekli aylığına göre değişen promosyonlar 8 bin-17 bin 500 lira arasında hesaplanıyor. Bankalar promosyon miktarlarını güncelledi. Hangi banka ne kadar promosyon veriyor, en yüksek tutar ne?
Emekli promosyonlarını merakla bekleyen milyonlarca emekli için, kamu bankalarından sonra özel bankalardan da güncelleme geldi. Emekli aylıklarına göre değişen promosyonlar 8 bin ile 17 bin 500 lira arasında hesaplanıyor. Bankalar, promosyon miktarlarını güncelledi ve en yüksek tutarın hangi banka tarafından verildiğine dair detaylar mevcut.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından kamu bankaları emekli promosyonlarını 8-12 bin TL'ye yükseltirken özel bankalar da yarışa girdi. Geçen yıl 5 bin ila 7 bin 500 TL aralığında değişen emekli promosyon ödemeleri, bu yıl 8 bin liradan başlayıp 17 bin 500 TL’ye kadar çıkıyor.
BAŞVURULAR NASIL YAPILIYOR?
Emekliler bankaya gitmeden, e-devlet üzerinden banka değişikliği yapabiliyor. Banka taşıma işlemi ayrıca, mobil bankacılık üzerinden ‘Başvuru- Emekli Başvuru- Emekli Maaşı Şube/Banka Değişikliği’ adımları takip edilerek de yapılabiliyor. Ayrıca emekliler bankaya gitmeden, mobil bankacılık üzerinden promosyon için başvurabiliyor.
İş Bankası
10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar: 5.000 TL
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar: 8.000 TL
15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar: 10.000 TL
20.000 TL ve daha fazla olanlar: 12.000 TL