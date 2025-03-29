Paladyum artık kıymetli madenler arasında! işte paladyumun kullanım alanları ve fiyatı
Paladyum, dünya genelinde en çok kullanılan metallerden biri olmasına rağmen, bugüne kadar altın ve gümüş gibi yatırımcılar tarafından çok fazla bilinmiyordu. Ancak, Resmi Gazete’de yayımlanan yeni karar ile paladyum artık Türkiye’de kıymetli madenler arasında yer alıyor.
Paladyum nedir?
Paladyum, Pd simgesi ile periyodik tablonun 5. periyodunun 10. grubunda bulunan, gri-metalik renkte, değerli bir geçiş metalidir. 1803 yılında İngiliz kimyager William Hyde Wollaston tarafından keşfedilen bu element, platin grubu metaller (PGM) arasında yer alır ve özellikle otomotiv sektöründe önemli bir yere sahiptir.
İsmini, Yunan mitolojisinde bilgelik ve savaş tanrıçası olan Pallas’tan alan paladyum, pallasit adı verilen asteroit minerallerinde keşfedilmiştir. Atom numarası 46, erime noktası ise 1.555 santigrat derece olan bu metal, düşük yoğunluğu ve yüksek korozyon direnci ile dikkat çeker.
Paladyum, altın ve platine kıyasla daha hafif olmasına rağmen, son yıllarda yatırımcıların da ilgisini çekmeye başlamıştır. Özellikle sanayi ve otomotiv sektöründeki artan talep, paladyumun fiyatında önemli dalgalanmalara yol açmaktadır.
paladyum nerelerde kullanılır?
Paladyum, çok geniş bir kullanım alanına sahip olmasıyla dikkat çeker. En yaygın kullanım alanı otomotiv sektörüdür. İçten yanmalı motorlu araçlarda egzoz emisyonlarını düşüren katalitik konvertörlerin ana bileşeni olarak kullanılır. Paladyumun kullanıldığı diğer alanlar ise şunlardır:
Otomotiv sektörü: Katalitik konvertörlerde, zararlı gazların filtrelenmesi için kullanılır.
Mücevherat: Altına benzer parlaklığı ve dayanıklılığı nedeniyle mücevher tasarımlarında yer alır.
Diş hekimliği: Protez dişlerde ve kaplamalarda kullanılır.
Elektronik ve sanayi: Devre kartları, kondansatörler ve diğer elektronik bileşenlerin üretiminde yer alır.
Kimya sanayi: Önemli bir katalizör olarak birçok kimyasal reaksiyonda görev alır.
Enerji ve hidrojen teknolojileri: Hidrojenin güvenli şekilde depolanması ve taşınmasında rol oynar.
Maden piyasası: Son yıllarda yatırımcıların ilgisini çekmeye başlamış ve değerli bir yatırım aracı olarak görülmeye başlanmıştır.
Otomotiv sektöründe çevreci çözümlere duyulan ihtiyacın artması, paladyuma olan talebi de yükseltmektedir. Bu durum, paladyum fiyatlarının yükselmesine neden olmaktadır.
Paladyum fiyatları ne kadar?
Paladyum, son yıllarda yatırımcıların dikkatini çeken kıymetli metallerden biri haline gelmiştir. Küresel arz-talep dengesi, Rusya ve Güney Afrika gibi ana üretici ülkelerdeki maden faaliyetleri ve otomotiv sektöründeki gelişmeler, paladyum fiyatlarını doğrudan etkilemektedir.
Güncel verilere göre paladyumun gram fiyatı alışta 1.199 TL, satışta ise 1.210 TL seviyesinde bulunuyor. Ancak, paladyum fiyatları küresel piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Paladyum, yatırımcılar için güvenli bir liman olabilir mi? sorusu tartışma konusu olsa da, otomotiv, sanayi ve teknoloji alanlarında kullanımının artması uzun vadede değerinin yükselmeye devam edebileceğine işaret ediyor.
NOT: Yatırım tavsiyesi değildir.