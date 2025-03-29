Paladyum artık kıymetli madenler arasında! işte paladyumun kullanım alanları ve fiyatı

İsmini, Yunan mitolojisinde bilgelik ve savaş tanrıçası olan Pallas’tan alan paladyum, pallasit adı verilen asteroit minerallerinde keşfedilmiştir. Atom numarası 46, erime noktası ise 1.555 santigrat derece olan bu metal, düşük yoğunluğu ve yüksek korozyon direnci ile dikkat çeker.

Paladyum, altın ve platine kıyasla daha hafif olmasına rağmen, son yıllarda yatırımcıların da ilgisini çekmeye başlamıştır. Özellikle sanayi ve otomotiv sektöründeki artan talep, paladyumun fiyatında önemli dalgalanmalara yol açmaktadır.