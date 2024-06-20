Para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten önemli tüyo: Cebindeki 200 TL 2 bin TL olabilir
Para piyasalarında uzman olan İslam Memiş, genellikle göz ardı edilen bir konuda dikkat çekici yorumlarda bulundu.
Memiş, TV100'de yayınlanan köşe yazısında, "Cebinizdeki 200 TL, 2 bin TL değerinde olabilir" diyerek, pek çok kişinin bilmediği veya önemsemediği bir konuya ışık tuttu:
Cebinizdeki 200 liranın, aslında 2 bin lira değerinde olabileceğini belirtti. Bunun için yapılması gereken, cebinizdeki veya cüzdanınızdaki paranın seri numarasını kontrol etmektir.
Eğer TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI yazısının altında ya da 200 liranın alt sol köşesinde yer alan seri numarasının son altı hanesi aynıysa, o paranın değeri 2 bin lira olabilir. Özellikle bu altı rakamın tamamı 8 ise, daha da şanslısınız demektir.
Çünkü 8 rakamı dünya genelinde özel bir anlam taşır; sonsuzluk sembolü olarak kabul edilir ve çalışkanlık, güç, istikrar gibi olumlu niteliklerle ilişkilendirilir. Numerolojide ise 8 rakamı, kariyer, para, güç ve başarıyı simgeler.