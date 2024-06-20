Para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten önemli tüyo: Cebindeki 200 TL 2 bin TL olabilir

Para piyasalarında uzman olan İslam Memiş, genellikle göz ardı edilen bir konuda dikkat çekici yorumlarda bulundu.

# ekonomi # Para
Editör: Yağmur Biçen
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Para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten önemli tüyo: Cebindeki 200 TL 2 bin TL olabilir - Resim: 1

 Memiş, TV100'de yayınlanan köşe yazısında, "Cebinizdeki 200 TL, 2 bin TL değerinde olabilir" diyerek, pek çok kişinin bilmediği veya önemsemediği bir konuya ışık tuttu: 

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Para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten önemli tüyo: Cebindeki 200 TL 2 bin TL olabilir - Resim: 2

Cebinizdeki 200 liranın, aslında 2 bin lira değerinde olabileceğini belirtti. Bunun için yapılması gereken, cebinizdeki veya cüzdanınızdaki paranın seri numarasını kontrol etmektir.

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Para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten önemli tüyo: Cebindeki 200 TL 2 bin TL olabilir - Resim: 3

Eğer TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI yazısının altında ya da 200 liranın alt sol köşesinde yer alan seri numarasının son altı hanesi aynıysa, o paranın değeri 2 bin lira olabilir. Özellikle bu altı rakamın tamamı 8 ise, daha da şanslısınız demektir.

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Para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten önemli tüyo: Cebindeki 200 TL 2 bin TL olabilir - Resim: 4

Çünkü 8 rakamı dünya genelinde özel bir anlam taşır; sonsuzluk sembolü olarak kabul edilir ve çalışkanlık, güç, istikrar gibi olumlu niteliklerle ilişkilendirilir. Numerolojide ise 8 rakamı, kariyer, para, güç ve başarıyı simgeler.

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