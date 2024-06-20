Para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten önemli tüyo: Cebindeki 200 TL 2 bin TL olabilir

Eğer TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI yazısının altında ya da 200 liranın alt sol köşesinde yer alan seri numarasının son altı hanesi aynıysa, o paranın değeri 2 bin lira olabilir. Özellikle bu altı rakamın tamamı 8 ise, daha da şanslısınız demektir.