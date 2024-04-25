Parası bankada olanlara önemli uyarı

Mevduat faizlerindeki yükselişin ardından yatırımcıların dikkatini çeken mevduat hesapları, 1 Mayıs'tan itibaren önemli bir değişikliğe uğrayacak. Gelir vergisi stopaj avantajı süresinin sona ermesiyle birlikte, vergi oranlarının yüzde 5'ten yüzde 15'e çıkabileceği konuşuluyor. Prof. Dr. Şenol Babuşçu, konu ile ilgili uyarılarda bulundu.