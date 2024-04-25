Parası bankada olanlara önemli uyarı
Mevduat faizlerindeki yükselişin ardından yatırımcıların dikkatini çeken mevduat hesapları, 1 Mayıs'tan itibaren önemli bir değişikliğe uğrayacak.
Mevduat faizlerindeki yükselişin ardından yatırımcıların dikkatini çeken mevduat hesapları, 1 Mayıs'tan itibaren önemli bir değişikliğe uğrayacak. Gelir vergisi stopaj avantajı süresinin sona ermesiyle birlikte, vergi oranlarının yüzde 5'ten yüzde 15'e çıkabileceği konuşuluyor. Prof. Dr. Şenol Babuşçu, konu ile ilgili uyarılarda bulundu.
Yatırımcılar, mevduat faiz gelirlerinden elde ettikleri kazançlar üzerinden ödenen gelir vergisi stopaj avantajından faydalanmak için bankalara yoğun ilgi göstermişti. Ancak 1 Mayıs itibarıyla bu avantaj sona eriyor ve vergi oranlarının artabileceği ihtimali gündeme geliyor.
Mevduat faizi geliri üzerinden alınan gelir vergisi stopajının yüzde 15'e yükselebileceği belirtilirken, ekonomi uzmanları ve akademisyenler görüşlerini paylaşıyor. Prof. Dr. Şenol Babuşçu da onlardan biri.
Babuşçu, 1 Mayıs’tan itibaren mevduat faiz geliri üzeriden alınan gelir vergisi stopajı yüzde 5’den yüzde 15’e yükseleceğini öne sürerek diğer yatırım araçlarının da stopajlarının değişeceğini belirtti.