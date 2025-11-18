Parası olanlar dikkat: 2 milyon TL’nin getirisi belli oldu

Bankalarda faiz yarışı yeniden hız kazandı. Peki hangi banka 1 ayda en yüksek getiriyi veriyor? İşte banka banka 2 milyon TL'nin aylık getirisi...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Parası olanlar dikkat: 2 milyon TL’nin getirisi belli oldu - Resim: 1

Tasarruf sahipleri için vadeli mevduat hesapları yeniden gündemde. Faiz oranları son haftalarda tırmanışa geçti ve 32 gün vadeli hesaplarda yüzde 48 seviyeleri görülmeye başladı.

Kısa vadede yüksek getiri elde etmek isteyen yatırımcılar, bankaların sunduğu oranları yakından izliyor.

Parası olanlar dikkat: 2 milyon TL’nin getirisi belli oldu - Resim: 2

İşte banka banka 2 milyon TL'nin aylık getirisi...

Parası olanlar dikkat: 2 milyon TL’nin getirisi belli oldu - Resim: 3

Anadolubank – Renkli Hesap
Faiz Oranı: %48
Net Kazanç: 69.435,62 TL
Vade Sonu Tutar: 2.069.435,62 TL

Parası olanlar dikkat: 2 milyon TL’nin getirisi belli oldu - Resim: 4

Alternatif Bank – VOV Hesap
Faiz Oranı: %46,5
Net Kazanç: 59.907,97 TL
Vade Sonu Tutar: 2.059.907,97 TL

Parası olanlar dikkat: 2 milyon TL’nin getirisi belli oldu - Resim: 5

ING – Turuncu Hesap
Faiz Oranı: %46
Net Kazanç: 57.989,37 TL
Vade Sonu Tutar: 2.057.989,37 TL

Parası olanlar dikkat: 2 milyon TL’nin getirisi belli oldu - Resim: 6

HSBC – Modern Hesap
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 61.225,2 TL
Vade Sonu Tutar: 2.061.225,2 TL

Parası olanlar dikkat: 2 milyon TL’nin getirisi belli oldu - Resim: 7

Akbank – Serbest Plus Hesap
Faiz Oranı: %43
Net Kazanç: 63.148,98 TL
Vade Sonu Tutar: 2.063.148,98 TL

Parası olanlar dikkat: 2 milyon TL’nin getirisi belli oldu - Resim: 8

Yapı Kredi – Sınırsız Hesap TL
Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 64.640,3 TL
Vade Sonu Tutar: 2.064.640,3 TL

Parası olanlar dikkat: 2 milyon TL’nin getirisi belli oldu - Resim: 9

Garanti BBVA – E-Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %41,5
Net Kazanç: 60.032,88 TL
Vade Sonu Tutar: 2.060.032,88 TL

Parası olanlar dikkat: 2 milyon TL’nin getirisi belli oldu - Resim: 10

Ziraat Bankası – Vadeli TL Mevduat Hesabı
Faiz Oranı: %41,5
Net Kazanç: 60.032,88 TL
Vade Sonu Tutar: 2.060.032,88 TL

Parası olanlar dikkat: 2 milyon TL’nin getirisi belli oldu - Resim: 11

VakıfBank – ARI Hesap
Faiz Oranı: %23
Net Kazanç: 33.271,23 TL
Vade Sonu Tutar: 2.033.271,23 TL

mevduat faiz