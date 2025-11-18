Parası olanlar dikkat: 2 milyon TL’nin getirisi belli oldu
Bankalarda faiz yarışı yeniden hız kazandı. Peki hangi banka 1 ayda en yüksek getiriyi veriyor? İşte banka banka 2 milyon TL'nin aylık getirisi...
Tasarruf sahipleri için vadeli mevduat hesapları yeniden gündemde. Faiz oranları son haftalarda tırmanışa geçti ve 32 gün vadeli hesaplarda yüzde 48 seviyeleri görülmeye başladı.
Kısa vadede yüksek getiri elde etmek isteyen yatırımcılar, bankaların sunduğu oranları yakından izliyor.
İşte banka banka 2 milyon TL'nin aylık getirisi...
Anadolubank – Renkli Hesap
Faiz Oranı: %48
Net Kazanç: 69.435,62 TL
Vade Sonu Tutar: 2.069.435,62 TL
Alternatif Bank – VOV Hesap
Faiz Oranı: %46,5
Net Kazanç: 59.907,97 TL
Vade Sonu Tutar: 2.059.907,97 TL
ING – Turuncu Hesap
Faiz Oranı: %46
Net Kazanç: 57.989,37 TL
Vade Sonu Tutar: 2.057.989,37 TL
HSBC – Modern Hesap
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 61.225,2 TL
Vade Sonu Tutar: 2.061.225,2 TL
Akbank – Serbest Plus Hesap
Faiz Oranı: %43
Net Kazanç: 63.148,98 TL
Vade Sonu Tutar: 2.063.148,98 TL
Yapı Kredi – Sınırsız Hesap TL
Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 64.640,3 TL
Vade Sonu Tutar: 2.064.640,3 TL
Garanti BBVA – E-Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %41,5
Net Kazanç: 60.032,88 TL
Vade Sonu Tutar: 2.060.032,88 TL
Ziraat Bankası – Vadeli TL Mevduat Hesabı
Faiz Oranı: %41,5
Net Kazanç: 60.032,88 TL
Vade Sonu Tutar: 2.060.032,88 TL
VakıfBank – ARI Hesap
Faiz Oranı: %23
Net Kazanç: 33.271,23 TL
Vade Sonu Tutar: 2.033.271,23 TL