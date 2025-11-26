Parasını değerlendirmek isteyenler dikkat! 300 bin TL’lik mevduatta aylık kazanç şaşırtıyor
Bankalar arasındaki faiz yarışı hız kesmeden sürüyor. 300 bin TL’yi vadeye koyanların hesabına giren tutar dikkat çekti. İşte banka banka 300 bin TL'nin aylık getirisi...
Bankalarda vadeli mevduat faiz oranları yeniden yükselişe geçti. Yatırımcıların ilgisi kısa vadeli hesaplara yönelirken, 300 bin TL’sini 32 günlüğüne bankaya yatıranların elde ettiği kazanç dikkat çekti.
Akbank
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 9.472,35 TL
Vade Sonu Tutar: 309.472,35 TL
TEB
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 9.129,52 TL
Vade Sonu Tutar: 309.129,52 TL
ING
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 9.129,52 TL
Vade Sonu Tutar: 309.129,52 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 8.462,47 TL
Vade Sonu Tutar: 308.462,47 TL
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 8.985,67 TL
Vade Sonu Tutar: 308.985,67 TL
ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %46,5
Aylık Getiri: 8.888,51 TL
Vade Sonu Tutar: 308.888,51 TL
Fibabanka
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 8.453,26 TL
Vade Sonu Tutar: 308.453,26 TL
HSBC
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 8.597,25 TL
Vade Sonu Tutar: 308.597,25 TL
Odea
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 8.597,25 TL
Vade Sonu Tutar: 308.597,25 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 9.919,90 TL
Vade Sonu Tutar: 309.919,90 TL
getirfinans
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 8.080,04 TL
Vade Sonu Tutar: 308.080,04 TL
QNB
Faiz Oranı: %43,75
Aylık Getiri: 8.543,84 TL
Vade Sonu Tutar: 308.543,84 TL
Hayat Finans
Faiz Oranı: %41,8
Aylık Getiri: 9.070,03 TL
Vade Sonu Tutar: 309.070,03 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %41,5
Aylık Getiri: 9.004,93 TL
Vade Sonu Tutar: 309.004,93 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 8.896,44 TL
Vade Sonu Tutar: 308.896,44 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 8.896,44 TL
Vade Sonu Tutar: 308.896,44 TL
Enpara
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 8.462,47 TL
Vade Sonu Tutar: 308.462,47 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 8.028,49 TL
Vade Sonu Tutar: 308.028,49 TL
Şekerbank
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 8.028,49 TL
Vade Sonu Tutar: 308.028,49 TL
VakıfBank
Faiz Oranı: %23
Aylık Getiri: 4.990,68 TL
Vade Sonu Tutar: 304.990,68 TL