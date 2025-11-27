Parasını değerlendirmek isteyenler dikkat! 5 milyon TL'nin güncel getirisi belli oldu

Bankalar arasındaki faiz yarışı hız kesmeden sürüyor. 5 milyon TL’yi vadeye koyanların hesabına giren tutar dikkat çekti. İşte banka banka 5 milyon TL'nin aylık getirisi...

Bankalarda vadeli mevduat faiz oranları yeniden yükselişe geçti. Yatırımcıların ilgisi kısa vadeli hesaplara yönelirken, 5 milyon TL’sini 32 günlüğüne bankaya yatıranların elde ettiği kazanç dikkat çekti.

İşte banka banka 5 milyon TL' nin aylık getirisi:

AKBANK
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 157.872,45 TL
Vade Sonu Tutar: 5.157.872,45 TL

TEB (Türk Ekonomi Bankası)
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 151.313,36 TL
Vade Sonu Tutar: 5.151.313,36 TL

ING
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 148.777,38 TL
Vade Sonu Tutar: 5.148.777,38 TL

İŞ BANKASI
Faiz Oranı: %39,5
Aylık Getiri: 142.849,32 TL
Vade Sonu Tutar: 5.142.849,32 TL

ALTERNATİFBANK
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 148.938,45 TL
Vade Sonu Tutar: 5.148.938,45 TL

FİBABANKA
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 168.796,76 TL
Vade Sonu Tutar: 5.168.796,76 TL

ODEABANK
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 140.689,38 TL
Vade Sonu Tutar: 5.140.689,38 TL

QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı: %43,75
Aylık Getiri: 139.232,88 TL
Vade Sonu Tutar: 5.139.232,88 TL

DENİZBANK
Faiz Oranı: %41,5
Aylık Getiri: 150.082,19 TL
Vade Sonu Tutar: 5.150.082,19 TL

GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: %41,5
Aylık Getiri: 150.082,19 TL
Vade Sonu Tutar: 5.150.082,19 TL

AKBANK 
Faiz Oranı: %41,5
Aylık Getiri: 150.082,19 TL
Vade Sonu Tutar: 5.150.082,19 TL

GETİRFİNANS
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 140.860,27 TL
Vade Sonu Tutar: 5.140.860,27 TL

ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 148.273,97 TL
Vade Sonu Tutar: 5.148.273,97 TL

HALKBANK
Faiz Oranı: %38
Aylık Getiri: 137.424,66 TL
Vade Sonu Tutar: 5.137.424,66 TL

VAKIFBANK
Faiz Oranı: %23
Aylık Getiri: 83.178,08 TL
Vade Sonu Tutar: 5.083.178,08 TL

