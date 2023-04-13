Pegasus 1 euro bilet kampanyası başlattı! Hangi uçuşlar 1 euro? İşte süper kampanyanın detayları
Pegasus, bazı yurt dışı uçuşlarda 1 euro'ya bilet kampanyası başlattı. Kampanyanın detayları araştırılıyor. Hangi uçuşlar 1 euro oldu? Pegasus 1 euro bilet nasıl alınır? Kampanyanın detayları neler? İşte Pegasus'un süper kampanyası ile ilgili ayrıntılar...
Pegasus, BolBolllulara özel 1 euro uçak bileti kampanyasını internet sitesinden resmen duyurdu.
29 Ekim 2023 – 30 Mart 2024 tarihli uçuşlarda geçerli olacak 1 euro bilet kampanyası 13 Nisan 2023 saat 08.30'da başladı. Kampanyalı biletler 16 Nisan 2023 saat 23:59’a kadar satışta olacak.
Pegasus'tan kampanyanın detayları ile ilgili yapılan açıklamada, 1 euro'ya satılacak biletlerin 75.000 koltuk adedi ile sınırlı olduğu ifade edildi.
Kampanyadan yararlanmak isteyen tüm misafirlerin Pegasus BolBol üyesi olması ve yolcu bilgileri girilirken her bir misafirin endi Pegasus BolBol üyelik numarasını (üyelikte kayıtlı olan cep telefonu numarası) girmesi gerektiğinin de altı çizildi.