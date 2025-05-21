Petrol fiyatlarındaki artış pompalara yansıdı: Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?
Brent petrol ve döviz kuru yükseldikçe, akaryakıt fiyatları da dalgalanmaya devam ediyor. 21 Mayıs 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları belli oldu. İşte detaylar...
Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Özellikle son dönemde vergi artışlarıyla birlikte benzin ve motorin fiyatlarında sık sık değişiklikler yaşanıyor.
Araç sahipleri, akaryakıt fiyatlarının artıp artmayacağını merak ederken, güncellenen fiyatlar netleşti.
İşte güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa yakası
Benzin litre fiyatı: 46.83 TL
Motorin litre fiyatı: 46.10 TL
LPG litre fiyatı: 26.19 TL
İstanbul Anadolu yakası
Benzin litre fiyatı: 46.69 TL
Motorin litre fiyatı: 45.99 TL
LPG litre fiyatı: 25.59 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 47.48 TL
Motorin litre fiyatı: 46.94 TL
LPG litre fiyatı: 26.09 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 47.82 TL
Motorin litre fiyatı: 47.27 TL
LPG litre fiyatı: 26.04 TL