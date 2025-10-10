Piyasalarda altın paniği! Beklenen yükseliş yerini düşüşe bıraktı

Hafta boyunca yükselişini sürdüren altın, haftanın son işlem gününde yönünü aşağı çevirdi. Doların güçlenmesi ve jeopolitik risklerin azalmasıyla yatırımcılar kâr satışına geçti. Gram altın 5.327 TL’ye, ons altın 3.952 dolara geriledi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Altın piyasasında haftanın son işlem gününde kâr satışlarının etkisiyle düşüş yaşandı.

Hafta başında rekor seviyelere yaklaşan altın fiyatları, Cuma sabahı itibarıyla yönünü aşağı çevirdi.

Perşembe günü 4 bin dolarlık psikolojik seviyeye yaklaşan ons altın, haftayı bu eşiği geçemeden kapattı.

Küresel döviz piyasalarında ABD dolarının değer kazanması, altın fiyatlarını aşağı yönlü etkiledi.

Ayrıca, İsrail ile Hamas arasında ateşkes planının kabul edilmesi haberleri de piyasada rahatlama yarattı.

Haftanın son işlem günü itibarıyla 10 Ekim 2025 Cuma sabahı güncel altın fiyatları şöyle:

Gram Altın: Alış 5.327,98 TL – Satış 5.328,63 TL

Ons Altın: Alış 3.955,00 USD – Satış 3.955,55 USD

Çeyrek Altın: Alış 9.074,00 TL – Satış 9.259,00 TL

Yarım Altın: Alış 18.148,00 TL – Satış 18.501,00 TL

Tam Altın: Alış 36.269,80 TL – Satış 36.986,10 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 36.184,00 TL – Satış 36.839,00 TL

Ata Altın: Alış 37.403,23 TL – Satış 38.347,55 TL

