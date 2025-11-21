Piyasalarda son durum: Altın zirveyi zorluyor! İşte güncel altın fiyatları
Haftanın son işlem gününde altın fiyatları, küresel ekonomik beklentiler ve döviz kurundaki hareketlilikle birlikte yükseliş trendine girdi.
Altın yatırımcıları, 21 Kasım 2025 Cuma gününün güncel ve canlı fiyatlarını yakından takip ediyor. Global piyasalardaki ekonomik gelişmelerin ve yerel döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle altın piyasasında yüksek bir hareketlilik yaşanıyor.
Son dönemde ABD Merkez Bankası (Fed)'nın faiz indirimi beklentilerini azaltması, kıymetli metal fiyatlarında kısa bir düşüşe neden olmuştu. Ancak altın, haftanın son işlem gününde dünkü fiyat seviyelerini yeniden test ederek toparlanma sinyali verdi.
ONS ALTIN 4 BİN 53 DOLAR SEVİYESİNDE
Haftanın ilk günlerinde sınırlı bir yükseliş kaydeden altın fiyatları, hafta sonuna yaklaşırken belirgin bir yükseliş eğilimine girdi. Dün sabah seansında düşüş yaşamasına rağmen, bugün itibarıyla küresel piyasada spot altın, ons başına 4 bin 53,03 dolardan işlem görüyor.
İşte 21 Kasım Cuma günü itibarıyla güncel altın fiyatları ve son durum:
Gram altın satış fiyatı: 5.538,73 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 9.452,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 18.893,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 37.674,72 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 37.665,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 94.475,73 TL
Ons altın satış fiyatı: 4.055,22 dolar