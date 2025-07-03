Polis maaşlarına zam geldi! 2025 Temmuz polis memuru zammı ne kadar, kaç TL oldu?
2025 Temmuz memur zammının kesinleşmesiyle polis memuru, başkomiser ve emniyet müdürü gibi unvanlara sahip personelin zamlı maaşları belli oldu. Emniyet teşkilatı kadrolarında görev yapanlar, yeni maaşlarını Temmuz ayından itibaren almaya başlayacak.
Ocak–Haziran dönemi için oluşan %10,06’lık enflasyon farkı ile %5’lik toplu sözleşme zammı birleştirildi; polis teşkilatındaki tüm rütbelerin maaşları yeni katsayıya göre güncellendi.
TEMMUZ 2025 POLİS MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLDU?
2025’in ikinci yarısında uygulanacak artış oranı %15,57 olarak belirlendi. Bu rakam, kolluk kuvvetlerinin taban aylığı, yan ödeme ve özel hizmet tazminatı kalemlerine aynı anda yansıtılıyor.
DERECE VE RÜTBEYE GÖRE ZAMLI POLİS MAAŞLARI
Polis Memuru (8/1): Ocak ayında 58.910 TL olan maaş, %15,57 artışla yaklaşık 68 080 TL’ye yükseldi.
Başkomiser (3/1): 65.070 TL olan maaş yeni katsayıyla yaklaşık 75 200 TL oldu.
Emniyet Müdürü (1.–3. Sınıf): Derece/kademeye göre 97.000–115.000 TL bandında maaş öngörülüyor.
(Tutarlar bordro kesintileri hariç “brüt” gösterge üzerinden hesaplanmıştır; aile yardımı ve görev tazminatı gibi değişken kalemler ilave edildiğinde kişisel net maaş farklılık gösterebilir.)
ENFLASYON FARKI VE TOPLU SÖZLEŞME DETAYI
Memurlara ait aylık katsayı 0,560231’e, taban aylık katsayısı 9,226716’ya çıkarıldı. Böylece yılın ilk yarısındaki fiyat artışları maaşlara tam olarak yansıtılmış oldu. Zam oranı, 2024–2025 toplu sözleşmesinin ikinci dönem maddesi gereği %5’lik artış sınırını aştığı için ek enflasyon farkı ayrı bir kalem olarak ödenmeyecek.
PRİMLER, EK ÖDEMELER VE SOSYAL KALEM ARTİŞLERİ
Yeni katsayılar; silah tazminatı, fazla mesai, operasyon tazminatı, lojman kira bedeli ve çocuk yardımı gibi yan hakları da otomatik olarak artırdı. Böylece kolluk personelinin bordrosundaki ikincil ödemelerde de %15,57’lik iyileşme gerçekleşti.