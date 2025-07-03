Polis maaşlarına zam geldi! 2025 Temmuz polis memuru zammı ne kadar, kaç TL oldu?

ENFLASYON FARKI VE TOPLU SÖZLEŞME DETAYI



Memurlara ait aylık katsayı 0,560231’e, taban aylık katsayısı 9,226716’ya çıkarıldı. Böylece yılın ilk yarısındaki fiyat artışları maaşlara tam olarak yansıtılmış oldu. Zam oranı, 2024–2025 toplu sözleşmesinin ikinci dönem maddesi gereği %5’lik artış sınırını aştığı için ek enflasyon farkı ayrı bir kalem olarak ödenmeyecek.