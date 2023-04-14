Prim borcu olan EYT’liler için kredi

İSTANBUL, (DHA)-Türkiye'nin uzun süredir konuştuğu konulardan biri olan emeklilikte yaşa takılanların (EYT) talepleri, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen kanunla karşılık buldu. EYT'de herhangi bir yaş şartı aranmayacağı belirtilirken, prim borcu olan emekli adayları ihtiyaç kredilerine yöneldi. Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Hesapkurdu.com Bankacılık İş Geliştirme Müdürü Orhun Çağlar Atilla, “EYT düzenlemesinden yararlanabilecek SGK’lı kişilerin 5 bin ila 5 bin 975 güne kadar prim ödemesinin tamamlanmış olması şartı aranıyor. Emekli aylığına hak kazanan fakat maaş bağlanamayan kişiler, ihtiyaç kredisi çözümlerine yöneliyor” dedi.