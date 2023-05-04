Prim borcu olanlar emekli olabilir mi?

EYT’de 1 milyon 600 bin kişi başvuru yaptı. Bazı vatandaşların prim borcu olduğu gerekçesiyle emeklilik başvuruları reddedildi. Peki başvuru sürecinde nelere dikkat edilmeli? Borç yapılandırmaları nasıl yapılıyor?

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı;

- Emekliliği hak ediyorlarsa, şartları tamamlıyorlarsa ve başvurular yapılıyor. Kurumda inceleme süreci devam ederken birdenbire borcumuz çıktı. Geçmiş döneme ait borç olduğu için emeklilik ile ilgili başvuru otomatik olarak red oluyor. Çünkü kurum ile alakalı emekliliğin birinci şartı ile hiçbir borcunuzun olmaması gerekiyor. Bu borcu ödeyip tekrardan başvurunuzu yapmanız gerekiyor. Emeklilik ile ilgili olan sistemi kontrol edip borç varsa bunları temizleyip ondan sonrasında başvuru yapılmalı ki ekonomik anlamda mağdur olunmasın.