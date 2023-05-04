Prim borcu olanlar emekli olabilir mi?
EYT’de 1 milyon 600 bin kişi başvuru yaptı. Bazı vatandaşların prim borcu olduğu gerekçesiyle emeklilik başvuruları reddedildi. Peki başvuru sürecinde nelere dikkat edilmeli? Borç yapılandırmaları nasıl yapılıyor?
EYT’de 1 milyon 600 bin kişi başvuru yaptı. Bazı vatandaşların prim borcu olduğu gerekçesiyle emeklilik başvuruları reddedildi. Peki başvuru sürecinde nelere dikkat edilmeli? Borç yapılandırmaları nasıl yapılıyor?
Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı;
- Emekliliği hak ediyorlarsa, şartları tamamlıyorlarsa ve başvurular yapılıyor. Kurumda inceleme süreci devam ederken birdenbire borcumuz çıktı. Geçmiş döneme ait borç olduğu için emeklilik ile ilgili başvuru otomatik olarak red oluyor. Çünkü kurum ile alakalı emekliliğin birinci şartı ile hiçbir borcunuzun olmaması gerekiyor. Bu borcu ödeyip tekrardan başvurunuzu yapmanız gerekiyor. Emeklilik ile ilgili olan sistemi kontrol edip borç varsa bunları temizleyip ondan sonrasında başvuru yapılmalı ki ekonomik anlamda mağdur olunmasın.
HANGİ KURUMDAN EMEKLİ OLACAĞIM?
Yılmaz şöyle devam etti:
- Eğer 1 Mayıs 2008 tarihinde önce işe girildiyse son 7 yılda 3,5 yıl kuralı var. Hizmet dökümünüzde son 7 yıldaki hizmetlerinizde son 3,5 yılı en fazla hangi kurumda ise o kurumdan emekli olunuyor.
- Bizim 3 tane kurumumuz var. Bunlar SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı. Bunlarla ilgili siz bir dönem hizmet akdi ile çalışmışsınız ve SSK’lı olmuşsunuz. Devamında o iş erinden çıkıp esnaflık yapmışsınız. Sonrasında sınav vasıtasıyla gidip devlet memuru olmuşsunuz ve Emekli Sandığına girmişsiniz. Yani bu üç kurumunda kendi içerisinde farklı farklı kuralları var.
Bu kuralların vasıtasıyla hizmet dökümünüzde şu anki et yasasında emekliliği hak ettiğinizi düşünüyorsanız. Ama o süreçte BAĞ-KUR prim borcunuz söz konusu ise hüsranla karşılaşabilir. Çünkü bazı borçlar emekliliği etkiler.
HANGİ BORÇLAR EMEKLİLİĞİ ETKİLER?
• Yılmaz, emekliliği etkileyecek borçlar hakkında şu bilgilre verdi:
• BAĞ-KUR Prim BorcuGSS (Genel Sağlık Sigortası)
• İşveren Prim Borçları
- Şu anda 7440 sayılı yapılandırma kanunumuz var. Bu kanun kapsamı üzerinden başvuru yapılırsa 31 Mayıs’a kadar ve devamında 30 Haziran'a kadar ilk taksit ödemesini aparsak burada borçlardan kurtulabiliriz.
Kaynak: cnnturk.com