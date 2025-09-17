Prim gün sayısı düşüyor: SGK’lılara 5 yıl erken emeklilik fırsatı!
Türkiye’de uzun zamandır gündemde olan sosyal güvenlik reformu ile erken emeklilikte kritik bir adım atılıyor. Yapılması planlanan düzenlemeyle özellikle küçük esnaf ve çiftçilerin emeklilik koşulları değişecek. Bağ-Kur’luların prim gün sayısı 9.000’den 7.200’e düşürülerek SSK ile eşitlenecek.
Mevcut sistemde SSK’lı çalışanlar için emeklilik 5.000-5.975 gün arasında değişirken, Bağ-Kur’lular için bu şart 9.000 gün olarak uygulanıyordu.
Ekonomim'e göre, yeni düzenlemeyle Bağ-Kur prim şartı 7.200 güne indirilecek ve SSK ile eşitlenecek. Böylece milyonlarca esnaf, çiftçi ve kendi işini yapan vatandaş, 5 yıl avantajlı şekilde emekli olabilecek.
2000 ÖNCESİ VE 2008 SONRASI SİGORTALILAR DA YARARLANACAK
Yeni düzenlemenin kapsamı yalnızca 2000 öncesi değil, 2008 sonrası sigorta girişi olan Bağ-Kur’luları da kapsayacak.
Normal şartlarda bu gruptaki sigortalılar 9.000 günle emekli olabiliyordu. Ancak yeni düzenleme sonrası, 2000–2008 arası girişi olanlar dahil, tüm Bağ-Kur’lular için prim şartı 7.200 güne düşürülecek.
Yaş şartı korunmaya devam edecek. Yani 7.200 prim gününü tamamlayanlar, sigorta giriş tarihine göre belirlenen yaş şartını doldurduklarında emekli olabilecek.
EYT’LİLER İÇİN YENİ AVANTAJ
EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesi, 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanları kapsıyor. Bu tarihten önce işe başlayanlarda yaş şartı kaldırılmış, prim günlerini doldurmaları yeterli olmuştu.
Ancak Bağ-Kur’luların yüksek prim şartı nedeniyle çoğu emekli olamamıştı. Yeni düzenlemeyle prim gün şartının 7.200’e çekilmesi, EYT kapsamında olup gününü tamamlayamayan Bağ-Kur’lular için büyük avantaj sağlayacak.
3.600 VE 4.500 GÜNLE EMEKLİLİK SEÇENEĞİ
Prim gününü dolduramayan sigortalılar için alternatif emeklilik seçenekleri de devam ediyor:
3.600 günle emeklilik: Kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaş ve en az 15 yıl sigortalılık süresi şartıyla mümkün. Ancak bu şartlar kademeli olarak artıyor.
4.500 günle emeklilik: 25 yıl sigortalılık süresi, kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş koşuluyla uygulanıyor.
Yeni reformun hayata geçmesiyle birlikte Bağ-Kur’lular, SSK’lılarla aynı şartlarda emeklilik hakkı elde edecek. Böylece 1995, 1997, 1998 ve 2008 girişliler başta olmak üzere milyonlarca vatandaş, 5 yıl daha erken emekli olabilecek.