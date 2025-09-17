Prim gün sayısı düşüyor: SGK’lılara 5 yıl erken emeklilik fırsatı!

Ekonomim'e göre, yeni düzenlemeyle Bağ-Kur prim şartı 7.200 güne indirilecek ve SSK ile eşitlenecek. Böylece milyonlarca esnaf, çiftçi ve kendi işini yapan vatandaş, 5 yıl avantajlı şekilde emekli olabilecek.