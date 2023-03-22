Promosyon yarışı kızıştı! İşte bankalardan EYT’liler için promosyon tutarları
İlk etapta yaklaşık 2.5 milyon kişinin emekli olacak vatandaşların gündeminde banka promosyon yer alıyor. Emeklilere ödenecek olan promosyon rakamları ise görülmemiş seviyeye ulaştı. İşte güncel EYT banka promosyon tutarları...
Milyonlarca kişinin yıllardır beklediği EYT sorunu çözüldü. EYT'de ilk maaşlar nisan ayında hesaplarda olacak. Hal böyle olunca emekli promosyonlarının tutarı Mart ayında değişti.
EYT’lilerin ilk maaşlarını alacağı tarih yaklaştıkça bankalar arası promosyon yarışı kızıştı. Kimi bankalar, emeklilik için prim gün sayısı yetmeyip de borçlanacaklara uygun şartlarda EYT destek kredi paketi de hazırladı.
EYT kapsamında bir destek de Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından işverenlere geldi. Kim, ne kadar promosyon veriyor? Kredi şartları neler? İşverenler KGF destekli kıdem tazminatı desteğinden nasıl yararlanacak? İşte, tüm detaylar...
Yaklaşık 2.5 milyon kişinin EYT’den yararlanarak emekli olması, bankaların iştahını kabarttı. Bir taraftan EYT’liler için maaş promosyonu yarışına girerken, diğer taraftan emeklilik için prim günü yetmeyenlere, uygun şartlarda kredi kampanyaları düzenlenmeye başlandı.
Önceleri emekli maaşlarına zam dönemlerinde promosyon yarışına giren bankalar, şimdi de EYT’liler için cazip kampanyalar düzenliyor. EYT’lilerin ilk maaşlarını alacakları tarih olan nisan ve mayıs ayları yaklaştıkça, bankalar da promosyon vaatlerini artırıyor.
10 BİN LİRA ÖDEYEN VAR
Bankalar EYT’lilerin alacakları emekli maaşına göre 3.500 ila 10 bin lira arasında promosyon vadediyor. Ayrıca 10 bin lira maaş alan emekliye, maaşını taşıması halinde 10 bin lira nakit bile ödüyor.
Bazı bankalar da promosyon ödemesinin yanında düşük faizli kredi imkânı ile kredi kartına ekstra bonus fırsatı sunuyor. Hatta kimi bankalar, maaşını taşıyıp bir de fatura ödemeyi garantileyen emekli adaylarına, fatura başına 250 ila bin 500 lira arasında nakit ödemeyi taahhüt ediyor.
Peki, yüksek promosyon ücretlerinden yararlanmak için ne yapmalı? Emekli maaşını taşıyacak emekliler, taşıdıkları bankaya 3 yıllık taahhütte bulunuyor ve bu üç yılda da maaşlarını bir başka bankaya taşıyamıyorlar.
Bunun karşılığında bankanın promosyon imkânlarından yararlanıyorlar. Üç yıllık süre dolduğunda da isterlerse maaşlarını başka bankaya taşıyor ya da maaş aldıkları bankanın promosyon imkânı daha avantajlı ise yeni bir taahhütle maaşlarını almaya devam ediyorlar.