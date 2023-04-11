Banka promosyonlarında güncelleme: 10 bin TL'ye çıkıyor
En düşük emekli maaşının 7500 liraya çıkması sonrası banka promosyonlarında kampanya değişikliği yaşandı. Daha önce 5500 lira alan emekli, maaş atışı ile birlikte promosyonda üst kademeye geçti. Emeklilerden ise promosyon talebi geldi.
En düşük emekli aylığının 7500 liraya çıkarılmasının ardından gözler banka promosyonlarında çevrildi. Merak edilenler ise promosyon tutarlarının yükseltilip yükseltilmeyeceği.
İŞTE SGK’NIN 2022 SONUNDA BELİRLEDİĞİ TABAN PROMOSYON TUTARLARI
SGK’nın 2022 yılı sonunda belirlediği banka promosyon tabanı maaşı 3500 TL’ye kadar olanlar için 3000TL;
• 3501 TL ile 7500 TL arası olanlar için 3500 TL;
• 7501 TL ile 10000 TL olanlar için 4000 TL;
• 10000 TL ve üzeri emekli aylığı alanlar için ise 5000 TL olarak belirlenmişti.
En düşük emekli aylığının 7500 liraya yükseltilmesinin ardından en düşük promosyon 3500 liraya yükseltildi.
EMEKLİLERDEN PROMOSYON TALEBİ
Bankalar promosyon olarak taban fiyatın altında rakam veremese de üst limit için sınır bulunmuyor.
ÖZEL BANKALARDA 10000 TL’YE KADAR ÇIKIYOR
Kamu bankaları SGK’nın belirlediği rakamları müşterilerine sunuyor. Özel bankalarda üst limit 10000 TL’ye kadar çıkıyor.
Bir diğer taraftan da gözler SGK’nın müdahale edip etmeyeceğinde.
Kaynak: aydinlik.com.tr