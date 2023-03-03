QNB Finansbank’dan faizsiz kredi fırsatı
Bankalar müşteri sayısını artırmak için yeni müşteriye özel kampanya düzenlerken Finansbank tabuları yıktı. İlk müşteri veya mevcut müşteri ayırt etmeden 12 ay taksitle faizsiz kredi verecek. Kampanya şartları haberimizin devamında tüm detayları ile sizlerle....
QNB FİNANSBANK'TAN FAİZSİZ KREDİ KAMPANYASI
Bankalar 2022 yılından bu zamana kadar promosyon ödemeleri ile başlayan müşteri yarışına kredi kampanyaları da eklendi. Pek çok banka ilk müşterileri ye özel faizsiz kredi vereceğini açıklarken. QNB Finansbank tabuları yıktı. İlk müşteri ya da mevcut müşteri ayrımı yapmadan 12 ay taksitle faizsiz kredi vereceğini resmen açıkladı. QNB Finansbank’ın yapmış olduğu açıklama göre Finansbank KOBİ’ler için özel olarak hazırlamış olduğu kampanya dahilinde %0 faizle 20.000 TL’ye kadar taksitli ticari kredi seçeneği yer alıyor. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler için hazırlanan kampanya ile ilgili detaylar da belli oldu.
QNB FİNANSBANK'TAN KAMPANYANIN DETAYLARI
Kampanyanın en büyük avantajı ise %0 faiz kredi imkanı sunuyor olması. Kampanya dahilinde %0 faiz kredi 20.000 TL kullandırım fırsatı ayrıca 12 ay vade imkanı sunması. Kredi kampanyasının şartları ise şu şekilde. Cirosu 8 Milyon TL ye kadar olan KOBİ’ler söz konusu olan kampanya fırsattan yaralanabilecekler. KOBİ’lerin kredi kullanımı yapabilmesi için, QNB Finansbank politikaları gereğince kullandığı kredi tutarının 4 katı kadar nakit akış taahhüdü vermiş olması gerekmekte. QNB Finansbank kampanya başvurusu, herhangi bir QNB Finansbank şubesinden yapılabilecek. 0 faizli krediyi başka hangi banka verecek sorusuna ise şu şekilde cevap vermek mümkün.
Bankaların tasarlamış olduğu 0 faizli kredi kampanyaları vatandaşların bir hayli dikkatini çekiyor. Hal böyle olunca da birçok bankada müşteri çekmek adına 0 faizli kredi kampanyasına dahil oluyor. Denizbank, Yapı Kredi ve Akbank ilk müşterilerine özel faizsiz 10 bin TL kredi vereceğini açıklamıştı.
Krediler 6 ay vade imkanı sunuluyor. Bu kampanyadan ise sadece Denizbank, Yapı Kredi ve Akbank'a ilk kez üye olan ve kredi sicil puanı uygun olan kişiler yararlanacak.
Kaynak: Kamugundemi.com