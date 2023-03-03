QNB Finansbank’dan faizsiz kredi fırsatı

QNB FİNANSBANK'TAN FAİZSİZ KREDİ KAMPANYASI

Bankalar 2022 yılından bu zamana kadar promosyon ödemeleri ile başlayan müşteri yarışına kredi kampanyaları da eklendi. Pek çok banka ilk müşterileri ye özel faizsiz kredi vereceğini açıklarken. QNB Finansbank tabuları yıktı. İlk müşteri ya da mevcut müşteri ayrımı yapmadan 12 ay taksitle faizsiz kredi vereceğini resmen açıkladı. QNB Finansbank’ın yapmış olduğu açıklama göre Finansbank KOBİ’ler için özel olarak hazırlamış olduğu kampanya dahilinde %0 faizle 20.000 TL’ye kadar taksitli ticari kredi seçeneği yer alıyor. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler için hazırlanan kampanya ile ilgili detaylar da belli oldu.