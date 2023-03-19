Ramazan kolisi hangi markette ne kadar? İşte 2023 Ramazan kolisi fiyat listesi
Enflasyon, Ramazan kolilerini de olumsuz etkiledi. Zincir marketler, bu yıl Ramazan kolilerini 229,90 lira ile 639,90 TL lira arasında değişen fiyatlarla müşterilerine sundu. İşte 2023 yılı Ramazan koli market fiyat listesi...
Gıda ürünlerindeki artışa paralel Ramazan kolilerinin fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 130'ün üzerinde yükseldi. İşte 2023 yılı Ramazan koli market fiyat listesi...
Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre; zincir marketler bu yıl en düşük ramazan kolisini 229,90 liradan, en yüksek ise 639,90 liradan satışa sundu.
MİGROS
2 farklı seçenek sunan Migros, 4 kişilik bir ailenin iftar sofrası için ihtiyacı olan ürünleri "Bereket Paketi" olarak 229,90 TL’den satışa sundu.
Pakette 13 adet ürün yer alıyor. Bunlar;
• 1 kg pilavlık pirinç,
• 1 kg pilavlık bulgur,
• 500 gram burgu ve spaghetti makarna,
• 1 litre ayçiçek yağı,
• 830 gram domates salçası,
• 1 kg un, 500 gram çay,
• 1 kg toz şeker,
• 750 gram iyotlu sofra tuzu,
• 2 adet 65 gram kremalı tavuk çorbası,
• 98 gram puding.
429,90 liradan satışa sunulan Lezzet Paketi’nde 23 çeşit ürünün bulunuyor. Bunlar;
• 1 kg pilavlık pirinç,
• 1 kg pilavlık bulgur,
• 1 kg kırmızı mercimek,
• 1 kg koçbaşı nohut,
• 1 litre ayçiçek yağı,
• 500 gram burgu, yüksük ve spaghetti makarna,
• 1 kg un,
• 830 gram domates salçası,
• 500 gram çay,
• 1 kg toz şeker,
• 700 gram haşlanmış bezelye, haşlanmış nohut ve haşlanmış fasulye,
• 65 gram kremalı tavuk çorbası,
• 74 gram ezogelin çorbası,
• 60 gram tavuk bulyon,
• 750 gram iyotlu sofra tuzu,
• 200 gram siyah zeytin,
• 500 gram irmik,
• 98 gram puding,
• 100 gram Türk kahvesi yer alıyor.