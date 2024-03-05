Ramazan yaklaşıyor! O marketler et fiyatlarını sabitledi
Ramazan öncesinde vatandaşların odak noktası olan et fiyatlarının hangi marketlerde sabitlendiği konusu gündeme geldi. İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği Başkanı Faruk Güzeldere, Ramazan ayında bolluk ve bereket arayan vatandaşlara müjdeli bir haber verdi.
Güzeldere, 28 farklı zincir markette et fiyatlarının Ramazan boyunca sabitleneceğini duyurdu. Ayrıca, PERDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recai Kesimal de Ankara'da et fiyatlarının sabitleneceğini açıkladı ve Ramazan süresince kırmızı et fiyatlarında herhangi bir artış olmayacağını belirtti.
Peki, hangi marketlerde et fiyatları sabitlendi? İşte 28 zincir marketin isim isim listesi.
"DANA KIYMA 314, DANA KUŞBAŞI 344 LİRA"
Bu yıl da geçen yıl ramazan ayında olduğu gibi sofralara makul fiyatlarda kırmızı et ulaştıracaklarını bildiren Güzeldere, şunları kaydetti:
- ESK yetkilileriyle yaptığımız çalışmalar sonucunda ramazan ayı boyunca kırmızı et ürünlerinin fiyatlarını sabitleme kararı aldık. ESK ile yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde, İstanbul PERDER olarak, ramazan ayı boyunca dana kıymanın kilogram fiyatını 314 liradan, dana kuşbaşının kilogram fiyatını ise 344 liradan satışa sunmaya devam edeceğiz