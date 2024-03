Ramazan yaklaşıyor! O marketler et fiyatlarını sabitledi

Güzeldere, 28 farklı zincir markette et fiyatlarının Ramazan boyunca sabitleneceğini duyurdu. Ayrıca, PERDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recai Kesimal de Ankara'da et fiyatlarının sabitleneceğini açıkladı ve Ramazan süresince kırmızı et fiyatlarında herhangi bir artış olmayacağını belirtti.