Ramazan'da marketteki 39 üründen 30'unun fiyatı arttı
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) araştırmasına göre Ramazan ayında marketteki 39 üründen 30'unun fiyatı arttı. Ramazan bitince fiyatlar düşecek mi? İşte fiyatı artan ürünler...
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ramazan sonu ve mart ayı üretici market fiyatları ile girdi maliyetlerindeki değişimleri değerlendirdi.
Ramazan sonu ve mart ayında üretici market arasındaki fiyat farkı en fazla yüzde 208 ile kuru fasulyede görüldü
Kuru fasulyedeki fiyat farkını yüzde 206,8 ile nohut takip etti.
Ramazan sonu ve mart ayında üretici market arasındaki fiyat farkı kuru kayısıda yüzde 202,5 oldu.
Fiyat farkı kırmızı mercimekte yüzde 186, yeşil mercimekte ise yüzde 174,6 oldu.
Kuru fasulye ve nohut 3,1 kat, kuru kayısı 3 kat, kırmızı mercimek 2,9 kat, yeşil mercimek 2,7 kat fazlaya satıldı.
Üreticide 33 lira 29 kuruş olan kuru fasulye 102 lira 53 kuruşa, 31 lira 56 kuruş olan nohut 96 lira 82 kuruşa, 150 lira olan kuru kayısı, 453 lira 70 kuruşa, 22 lira 94 kuruş olan kırmızı mercimek 65 lira 61 kuruşa, 29 lira 33 kuruş olan yeşil mercimek 80 lira 53 kuruşa markette satıldı.
Mart ayında fiyatı en fazla artan ürün markette ve üreticide limon olurken, fiyatı en fazla düşen ürün markette maydanoz, üreticide beyaz lahana oldu.
Markette fiyatı en çok azalan ürün ise yüzde 8 ile maydanoz oldu. Maydanozdaki fiyat düşüşünü yüzde 6,7 ile ıspanak, yüzde 5,9 ile marul ve kuru incir izledi.
Üreticide 31 üründen 14'ünde fiyat artışı oldu
Mart ayında üreticide 31 ürününün 14’ünde fiyat artışı olurken, 9’unda fiyat düşüşü görüldü. 8 üründe ise fiyat değişimi olmadı.
Üreticide en çok fiyat düşüşü yüzde 23,4 ile beyaz lahanada görüldü. Beyaz lahanadaki fiyat düşüşünü yüzde 13,9 ile maydanoz, yüzde 12,6 ile kuru soğan, yüzde 10,3 ile domates izledi.
Üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 68,3 ile limonda görüldü. Limondaki fiyat artışını yüzde 28,3 ile patates, yüzde 20 ile Antep fıstığı, yüzde 16,7 ile yeşil soğan takip etti.