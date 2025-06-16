Rekor üstüne rekor: Akaryakıta beş günde üçüncü zam yolda!
Orta Doğu’daki savaş gerilimi Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını vurdu. Son bir haftada üçüncü kez yapılan zamla motorin fiyatı da 50 TL’yi aştı. Brent petrolün yükselişi sonrası gelen artış, vatandaşın cebini zorlarken tabelalar peş peşe değişmeye devam ediyor.
İsrail ve İran arasındaki şiddetli çatışmaların ardından küresel petrol piyasaları tedirginliğe sürüklendi. Gerilimin etkisiyle brent petrolün varil fiyatı kısa sürede 76 dolara kadar tırmandı.
Ardından 73 dolarda denge bulan fiyatlar, Türkiye’de akaryakıt zamlarının önünü açtı.
5 GÜNDE 3. ZAM
13 Haziran Cuma günü benzine 1 lira 47 kuruş, 14 Haziran Cumartesi günü motorine aynı miktarda zam yapılmıştı. Türkiye Gazetesi'ne göre, bu iki zammın ardından 17 Haziran Salı gecesi motorin fiyatına 1 lira 70 kuruşluk yeni bir artış daha bekleniyor.
Bu artışla birlikte motorin litre fiyatı birçok şehirde 50 TL sınırını da aşacak. Benzin litre fiyatı da geçen hafta aynı seviyeyi geçmişti.
LİTRE FİYATI 50 TL’Yİ AŞTI
Gelecek zamla birlikte motorin fiyatı İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde 50 TL'nin üzerine çıkacak.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?
Türkiye’de akaryakıt fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatı baz alınarak hesaplanıyor. Bu fiyatın üzerine Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) payı ekleniyor. Son olarak Katma Değer Vergisi (KDV) ile birlikte nihai pompa fiyatı oluşuyor.
Gümrüksüz rafineri fiyatı belirlenirken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında günlük olarak yayınlanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru esas alınıyor. Kur ve petrol fiyatındaki dalgalanma, doğrudan rafineri tavan fiyatına yansıyor.