Rekor üstüne rekor: Akaryakıta beş günde üçüncü zam yolda!

5 GÜNDE 3. ZAM

13 Haziran Cuma günü benzine 1 lira 47 kuruş, 14 Haziran Cumartesi günü motorine aynı miktarda zam yapılmıştı. Türkiye Gazetesi'ne göre, bu iki zammın ardından 17 Haziran Salı gecesi motorin fiyatına 1 lira 70 kuruşluk yeni bir artış daha bekleniyor.