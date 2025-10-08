Rekor üstüne rekor! Ons altın fiyatı 4 bin doları geçti, işte güncel altın fiyatları
ABD ekonomisindeki belirsizlikler ve hükümetin kapanma ihtimali, altın piyasasını tarihi seviyelere taşıdı. Ons altın ilk kez 4 bin dolar barajını aşarak rekor kırdı.
Küresel piyasalarda altın fiyatları rekor kırdı. Altının onsu, tarihinde ilk kez 4 bin dolar seviyesinin üzerine çıkarak 4 bin 17 dolara kadar yükseldi.
ABD’de ekonomik büyümenin yavaşlaması, bütçe tartışmaları ve hükümetin kapanma riski, piyasalarda endişe yaratıyor. Bu gelişmeler, yatırımcıları risksiz liman olarak görülen altına yönlendirdi.
İç piyasada da gözler altın fiyatlarına çevrildi. Vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” sorusuna yanıt arıyor.
İşte 8 Ekim Çarşamba güncel altın fiyatları:
Gram altın satış fiyatı: 5.386,68 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 9.237,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 18.485,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 36.389,61 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 36.828,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 91.253,08 TL
Ons altın satış fiyatı: 4.017,88 dolar