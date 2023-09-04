Renault yeni modeli ile büyüledi! Renault Münih IAA Mobility 2023’te yerini aldı
Renault, IAA Mobility 2023’te yeni modelleriyle yerini aldı. Renault, Münih IAA Mobility 2023’te yeni modelleriyle kullanıcılarla buluştu. Yeni Scenic E-Tech Elektrikli modelinin dünya tanıtımını gerçekleştiren şirket, Yeni Rafale modeliyle de dikkat çekti.
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Yeni Rafale E-Tech Hybrid modelinin solarbay panoramik cam tavan teknolojisi fuarda kullanıcıların deneyimine sunuldu.
5 Eylül Salı günü 7 koltuklu Kangoo’nun tamamen elektrikli versiyonu olan Yeni Grand Kangoo da fuarda kullanıcılarla buluşacak.
MAİS A.Ş. Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, “Renault, bu yıl Münih IAA Mobility’de markanın yeni tasarım dilini taşıyan ve özellikle geniş ailelere yönelik ihtiyaçları karşılayan Scenic modelinin yüzde 100 elektrikli versiyonunun dünya lansmanını gerçekleştirdi.''
''D segmentindeki standartları yeniden belirleme iddiası taşıyan Rafale modeli de fuarın ilgi çeken modellerinden biri olarak öne çıktı.''