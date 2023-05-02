Doğal gaz mayıs ayında ücretsiz olacak mı? İşte ücretsiz doğal gaz tarihleri...
"Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni"nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında doğal gaz indiriminin tarihi merak konusuydu. Resmi Gazete'de doğal gazın ücretsiz olacağı tarihler ilan edildi. Peki, Doğal gaz ne zaman ücretsiz olacak? İşte tarihler...
"Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni"nde, konutlarda doğal gaz ile ilgili haberler veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğal gazın bedelinin 1 yıl boyunca ücretsiz olacağını belirtti.
Öte yandan konutlarda hem su tüketiminde hem de ısınma için kullanılan doğal gazın 1 ay boyunca ücretsiz olacağının açıklanmasıyla birlikte, doğal gazın ne zaman, bu ay mı ücretsiz olup olmayacağı sorgulanıyor. Peki, doğal gaz bu ay ücretsiz mi, ne zaman ücretsiz olacak?
DOĞALGAZ NE ZAMAN BEDAVA OLACAK?
"Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni"nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ücretsiz doğal gaz, Resmi Gazete'de yayımlandı. Konutlara 24 Nisan ve 31 Mayıs tarihleri arasında doğal gaz ücretsiz olacak.
Ayrıca 1 Mayıs 2024 tarihine kadarki döneme ait aylık doğal gaz tüketimleri için tahakkuk edecek faturalarda 25 metreküpe kadar olan tüketim için doğal gaz bedeli alınmayacak.