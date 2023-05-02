Doğal gaz mayıs ayında ücretsiz olacak mı? İşte ücretsiz doğal gaz tarihleri...

Öte yandan konutlarda hem su tüketiminde hem de ısınma için kullanılan doğal gazın 1 ay boyunca ücretsiz olacağının açıklanmasıyla birlikte, doğal gazın ne zaman, bu ay mı ücretsiz olup olmayacağı sorgulanıyor. Peki, doğal gaz bu ay ücretsiz mi, ne zaman ücretsiz olacak?