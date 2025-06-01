Resmi tatilde çalışana ekstra ödeme: Kim, ne kadar fazla ücret alacak?

ASGARİ ÜCRETLİNİN GÜNLÜK KAZANCI 1473 TL’Yİ BULUYOR

NTV'ye göre, aylık maaşı 22 bin 104 TL olan bir asgari ücretlinin net günlük ücreti 736,8 TL olarak hesaplanıyor. Arefe günü çalışması durumunda, bu çalışmanın karşılığı olarak yarım günlük ücret olan 368,4 TL’nin üzerine, fazla mesai ücreti eklenerek toplamda 1105,2 TL’ye kadar kazanç elde ediliyor.