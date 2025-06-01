Resmi tatilde çalışana ekstra ödeme: Kim, ne kadar fazla ücret alacak?
Kurban Bayramı’nda çalışmaya devam eden milyonlarca çalışan, bayram mesaisi kapsamında yasal olarak ekstra ücret alacak. Arefe günü yarım gün, bayramın dört günü tam mesai olarak sayılacak.
Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte kamu ve özel sektör çalışanlarının izin ve çalışma planları da netleşmeye başladı. Bayram süresince tatil yapanların yanı sıra çalışmaya devam eden pek çok çalışan, bu dönemde fazla mesai hakkı elde ediyor.
Resmi tatillerde ve dini bayramlarda çalışmanın karşılığında ek ücret verilmesi, İş Kanunu kapsamında işçiye tanınan yasal bir hak.
İşverenin bu ödemeyi yapmaması halinde, konu iş mahkemesine taşınabiliyor ve çalışanın fazla mesai talebi kanıtlarla desteklenirse yasal yollarla tahsil edilebiliyor.
Bu yıl Kurban Bayramı kapsamında 5 Haziran 2025 Perşembe günü arefe olarak yarım gün, 6-9 Haziran tarihleri ise bayramın dört tam günü olarak kabul ediliyor.
Bu tarih aralığında çalışmaya devam eden özel sektör çalışanları, hem günlük ücretlerini hem de yasal olarak fazladan ödeme alacak.
ASGARİ ÜCRETLİNİN GÜNLÜK KAZANCI 1473 TL’Yİ BULUYOR
NTV'ye göre, aylık maaşı 22 bin 104 TL olan bir asgari ücretlinin net günlük ücreti 736,8 TL olarak hesaplanıyor. Arefe günü çalışması durumunda, bu çalışmanın karşılığı olarak yarım günlük ücret olan 368,4 TL’nin üzerine, fazla mesai ücreti eklenerek toplamda 1105,2 TL’ye kadar kazanç elde ediliyor.
Bayramın tam günlerinde çalışan bir asgari ücretlinin ise günlük geliri 1473,6 TL’ye yükseliyor. Bu rakamlar, çalışılan her gün için ayrı ayrı hesaplanıyor.
YÜKSEK GELİRLİ ÇALIŞANDA MESAİ KATLANIYOR
60 bin TL maaş alan bir çalışanın net günlük kazancı yaklaşık 2 bin TL’ye denk geliyor. Arefe günü çalışması halinde bu çalışanın günlük geliri 3 bin TL’ye, tam gün bayram mesaisi yapması durumunda ise günlük kazancı 4 bin TL’ye ulaşıyor.