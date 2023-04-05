Sabit fiyattan et satan marketler
İstanbul PERDER, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Et ve Süt Kurumu yetkilileriyle yaptığı çalışmalar sonucu ramazan ayı boyunca bazı et ürünlerinin fiyatlarını sabitleme kararı aldı. Peki, hangi marketler eti sabit fiyattan satıyor?
44 üye ve 2 bin 140 mağaza bulunan İstanbul PERDER'in kampanyaya dahil olan üyeleri, dana kıymanın kilogram fiyatını 190 TL'den, dana kuşbaşının kilogram fiyatını ise 210 TL'den satacak.
20 Mart itibarıyla çalışmalara başlayan kasap reyonu olan ve kampanyaya dahil olan İstanbul PERDER üyeleri, fiyatları sabitlenen et ürünlerini ramazanın ilk günü itibarıyla tüketicilerle buluşturdu.
TARIM KREDİ MARKETLERDE KIYMA 140, KUŞBAŞI 150 TL
ESK da ramazan öncesinde et fiyatlarındaki spekülasyonun önüne geçmek için adımlar attı. Bu kapsamda yurt dışından canlı kesimlik hayvan alımı ve karkas ithalatı için çalışmalar yapan ESK, ramazan boyunca piyasaya sunulmak üzere 8 bin 500 ton karkas ve 40 bin baş da kesime hazır büyükbaş hayvan alım sözleşmesi imzaladı.
Türkiye genelinde Tarım Kredi market zincirleri ile bir protokol imzalayan ESK, protokol kapsamında marketlerde, MAP (modifiye atmosfer paketleme) ambalajlı kıymanın kilogramını 140 lira, kuşbaşının kilogramını da 150 liradan satıyor.
İstanbul özelinde de tedbirler alan ESK, kentte kasap esnafına 72 bin kilogram, sanayiye 100 bin kilogram ve perakende zincir marketlere de 76 bin kilogram karkas et tedarik etti. Ayrıca, İstanbul PERDER ile de ortak bir çalışma yapan ESK, ramazan boyunca söz konusu üye market zincirlerine karkas et verecek.