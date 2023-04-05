Sabit fiyattan et satan marketler

İstanbul özelinde de tedbirler alan ESK, kentte kasap esnafına 72 bin kilogram, sanayiye 100 bin kilogram ve perakende zincir marketlere de 76 bin kilogram karkas et tedarik etti. Ayrıca, İstanbul PERDER ile de ortak bir çalışma yapan ESK, ramazan boyunca söz konusu üye market zincirlerine karkas et verecek.