Sabit geliri olanlara kötü haber: "En sıkıntılı dönemlerini yaşıyor"
Türk İş Genel Başkanı Atalay, asgari ücrette acil bir düzenleme yapılması gerektiğini ifade ederek, "Enflasyon kontrol altına alınmalı ve asgari ücrette iyileştirme yapılmalıdır. Enflasyon dizginlenmezse, yapılacak herhangi bir iyileştirmenin etkisi bir ay bile sürmez" dedi.
Türk İş Genel Başkanı Atalay, asgari ücrette acil bir düzenleme yapılması gerektiğini ifade ederek, "Son yılların en zorlu ve sıkıntılı dönemini yaşıyoruz. 25 yıldır enflasyonun bu kadar ağır etkilediği bir dönem görmedim, yaşamadım. Enflasyon kontrol altına alınmalı ve asgari ücrette iyileştirme yapılmalıdır. Enflasyon dizginlenmezse, yapılacak herhangi bir iyileştirmenin etkisi bir ay bile sürmez" dedi.
Sözcü'ye konuşan Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yeni vergi düzenlemeleri konusunda da “En önemli sorunlarımızdan birisi vergi adaletsizliği. Biz, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmasını istiyoruz. Genel merkezimize, bağlı sendikalarımıza, bunların şubelerinin bulunduğu her yerde bu pankartı asıyoruz” dedi.
Atalay, açıklamasını şöyle sürdürdü:
- Bugün, çalışanların ana problemi vergiyle ilgili. Biz yıl başından bu yana vergi konusunu gündeme getiriyor, el ilanlarıyla, afişlerimizle, pankartlarımızla az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınması için mücadele veriyoruz.
- 12 ay çalışıyor, bunun 1,5 aylık geliri vergiye gidiyor, 10,5 ay maaş alınmış oluyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi ile ilgili düzenlemeler yapacak. İşçiler lehine düzenlemeye ihtiyaç var.