Sabit geliri olanlara kötü haber: "En sıkıntılı dönemlerini yaşıyor"

Türk İş Genel Başkanı Atalay, asgari ücrette acil bir düzenleme yapılması gerektiğini ifade ederek, "Son yılların en zorlu ve sıkıntılı dönemini yaşıyoruz. 25 yıldır enflasyonun bu kadar ağır etkilediği bir dönem görmedim, yaşamadım. Enflasyon kontrol altına alınmalı ve asgari ücrette iyileştirme yapılmalıdır. Enflasyon dizginlenmezse, yapılacak herhangi bir iyileştirmenin etkisi bir ay bile sürmez" dedi.