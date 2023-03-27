Sağlık Bakanlığı 2. alım ne zaman? Başvuru kılavuzu yayımlandı mı?

BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı 2. alımların ne zaman, hangi gün yapılacağı sorgulanmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 42 bin 500 personel için başvuru kılavuzunun yayımlanması bekleniyor. Kılavuz henüz yayımlanmadı.

Adaylar kılavuz yayımlanır yayımlanmaz kendilerine uygun branş ve kadrolar için ÖSYM üzerinden başvuruda bulunabilecek.