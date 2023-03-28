Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri başlad

Sağlık Bakanlığı personel alımı için KPSS-2023/5 tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. 42 bin 500 personel alımı yapılacağını açıklayan Sağlık Bakanlığı, ikinci etap alımları için 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli ve 10 bin 900 sürekli işçi alımı için tercih kılavuzunu yayımladı. Sözleşmeli sağlık personeli alımı için KPSS tercihleri bugün itibariyle başladı. Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden gerçekleştirebilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri nasıl yapılır?