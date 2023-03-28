Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri başlad
Sağlık Bakanlığı personel alımı için KPSS-2023/5 tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. 42 bin 500 personel alımı yapılacağını açıklayan Sağlık Bakanlığı, ikinci etap alımları için 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli ve 10 bin 900 sürekli işçi alımı için tercih kılavuzunu yayımladı.
Sağlık Bakanlığı personel alımı için KPSS-2023/5 tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. 42 bin 500 personel alımı yapılacağını açıklayan Sağlık Bakanlığı, ikinci etap alımları için 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli ve 10 bin 900 sürekli işçi alımı için tercih kılavuzunu yayımladı. Sözleşmeli sağlık personeli alımı için KPSS tercihleri bugün itibariyle başladı. Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden gerçekleştirebilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri nasıl yapılır?
Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere KPSS sonucuna göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli alınacak. ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS tercih kılavuzu sonrasında tercih işlemleri bugün başladı.
PERSONEL ALIMI İLANI RESMİ GAZETE'DE
Sağlık Bakanlığınca Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanıyla atanacak 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. KPSS puanıyla alınacak sözleşmeli personelin 6 bin 69'u hemşire, 1530'u ebe ve 22 bin 507'si sağlık teknisyeni-sağlık teknikeri olacak.
31 BİN 600 SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALINACAK
Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere KPSS sonucuna göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli alınacak.