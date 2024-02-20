Sandık görevlisi nasıl olunur? Ne kadar ücret alırsınız?
31 Mart 2024 yerel seçimlerine doğru yaklaşırken, sandık görevlisi olma konusunda meraklı olan vatandaşlar araştırmalarına başladı. "Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi ücreti ne kadar?" gibi soruların cevaplarını arıyor. Ayrıntılar haberimizde.
31 Mart 2024 yerel seçimlerine doğru yaklaşırken, sandık görevlisi olma konusunda meraklı olan vatandaşlar araştırmalarına başladı. Türkiye, bu yıl yeniden belediye ve muhtar seçimleri için sandık başına gidecek. 31 Mart'ta sandık görevlisi olmak isteyenler, "Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi ücreti ne kadar?" gibi soruların cevaplarını arıyor. İşte detaylar.
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde sandık görevlisi olabilmek için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvuruda bulunmayı düşünen vatandaşlar, sandık görevlisi olma koşullarını araştırıyor. Sandık görevlisi olmak için genel gereklilikler ve görevlilerin alacakları ücretler de merak konusu. Dolayısıyla, 2024 sandık görevlisi olma süreci ve sandık görevlisi maaşları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenlerin sayısı oldukça fazla.
SANDIK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR?
Sandık kurulunda görevlendirilecek kişiler 298 sayılı Kanun'un 22. ve 23. maddesine göre belirlenmektedir. Seçim günü sandık başında görev almak isteyenler ikametgah adresine göre seçim kurulun başkanlığına başvuru yapmaktadır. Partiler, sandık görevlisi olarak belirleyecekleri kişileri YSK'ye bildirmektedir.
SANDIK GÖREVLİSİ OLMANIN ŞARTLARI
Sandık görevlisi olmak için genel olarak şu şartlar aranmaktadır:
• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
• 18 yaşını doldurmuş olmak,
• Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak
• Herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak