Sandık görevlisi nasıl olunur? Ne kadar ücret alırsınız?

31 Mart 2024 yerel seçimlerine doğru yaklaşırken, sandık görevlisi olma konusunda meraklı olan vatandaşlar araştırmalarına başladı. Türkiye, bu yıl yeniden belediye ve muhtar seçimleri için sandık başına gidecek. 31 Mart'ta sandık görevlisi olmak isteyenler, "Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi ücreti ne kadar?" gibi soruların cevaplarını arıyor. İşte detaylar.