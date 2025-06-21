Savaş petrolü vurdu! Akaryakıt fiyatlarına büyük zam
İsrail-İran savaşı akaryakıt fiyatlarını adeta fırlattı. Bir haftada motorine 8,5 TL, benzine 4,5 TL zam geldi. Son yapılan artışlarla birlikte motorin 55 lirayı, benzin ise 52 lirayı aştı.
İsrail ile İran arasında artan gerilim ve çatışmaların etkisi, küresel petrol piyasalarını derinden etkiledi. İsrail’in İran’ı hedef aldığı 13 Haziran’da, brent petrolün varil fiyatı bir günde yüzde 10 artarak 78 dolara kadar yükseldi. Savaş öncesindeki yükselişle birlikte aylık artış yüzde 20’yi geçti.
Zam furyası 12 Haziran’da başladı. O tarihte İstanbul’da benzinin litre fiyatı 46,96 TL, motorin ise 46,27 TL seviyesindeydi. 13 Haziran’da benzine zam gelirken motorin sabit kaldı.
Ancak esas artış 19 Haziran’da yaşandı. Benzin 49,97 TL’ye, motorin ise 51,37 TL’ye yükseldi.
Son zamla birlikte motorin 3,30 TL, benzin ise 1,51 TL arttı. Böylece motorin 55 TL’yi, benzin ise 52 TL’yi aştı.
Ankara’da motorin 55,56 TL’ye, benzin ise 52,16 TL’ye çıktı.
İstanbul’da ise motorin 54,72 TL, benzin 51,50 TL seviyesine ulaştı.
Zamlar, araç kullanıcılarını derinden etkiledi. 60 litrelik depoya sahip bir dizel aracı doldurmak için yaklaşık 500 TL daha fazla ödenmesi gerekiyor. Aynı hacimdeki bir benzinli araç için fark 270 TL’yi buldu.