Savaş petrolü vurdu! Akaryakıt fiyatlarına büyük zam

İsrail-İran savaşı akaryakıt fiyatlarını adeta fırlattı. Bir haftada motorine 8,5 TL, benzine 4,5 TL zam geldi. Son yapılan artışlarla birlikte motorin 55 lirayı, benzin ise 52 lirayı aştı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Savaş petrolü vurdu! Akaryakıt fiyatlarına büyük zam - Resim: 1

İsrail ile İran arasında artan gerilim ve çatışmaların etkisi, küresel petrol piyasalarını derinden etkiledi. İsrail’in İran’ı hedef aldığı 13 Haziran’da, brent petrolün varil fiyatı bir günde yüzde 10 artarak 78 dolara kadar yükseldi. Savaş öncesindeki yükselişle birlikte aylık artış yüzde 20’yi geçti. 

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Savaş petrolü vurdu! Akaryakıt fiyatlarına büyük zam - Resim: 2

Zam furyası 12 Haziran’da başladı. O tarihte İstanbul’da benzinin litre fiyatı 46,96 TL, motorin ise 46,27 TL seviyesindeydi. 13 Haziran’da benzine zam gelirken motorin sabit kaldı.

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Savaş petrolü vurdu! Akaryakıt fiyatlarına büyük zam - Resim: 3

Ancak esas artış 19 Haziran’da yaşandı. Benzin 49,97 TL’ye, motorin ise 51,37 TL’ye yükseldi.

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Savaş petrolü vurdu! Akaryakıt fiyatlarına büyük zam - Resim: 4

Son zamla birlikte motorin 3,30 TL, benzin ise 1,51 TL arttı. Böylece motorin 55 TL’yi, benzin ise 52 TL’yi aştı.

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Savaş petrolü vurdu! Akaryakıt fiyatlarına büyük zam - Resim: 5

Ankara’da motorin 55,56 TL’ye, benzin ise 52,16 TL’ye çıktı.

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Savaş petrolü vurdu! Akaryakıt fiyatlarına büyük zam - Resim: 6

İstanbul’da ise motorin 54,72 TL, benzin 51,50 TL seviyesine ulaştı.

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Savaş petrolü vurdu! Akaryakıt fiyatlarına büyük zam - Resim: 7

Zamlar, araç kullanıcılarını derinden etkiledi. 60 litrelik depoya sahip bir dizel aracı doldurmak için yaklaşık 500 TL daha fazla ödenmesi gerekiyor. Aynı hacimdeki bir benzinli araç için fark 270 TL’yi buldu.

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