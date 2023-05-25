En çok hangi şehirler e-ticaret yoluyla alışveriş yaptı?

İnternet günlük yaşantımızda eğlenceden daha çok ihtiyaç haline dönüştü. Hiçbirimiz internetsiz nasıl yaparız bilmiyoruz, haberleri internetten okuyoruz gibi örnekler verirken birçoğumuz da alışverişleri internetten yapar hale geldik. İşte karşınızda ticaret bakanlığı verileri...

# ekonomi # ticaret bakanlığı # e ticaret
Son Güncelleme:
En çok hangi şehirler e-ticaret yoluyla alışveriş yaptı? - Resim: 1 1 5

1• İSTANBUL - %37,5

Ticaret verilerine baktığımızda İstanbul e-ticaret alışverişinde ilk sırada yer alıyor.

En çok hangi şehirler e-ticaret yoluyla alışveriş yaptı? - Resim: 2 2 5

2• ANKARA - %9,0

Ticaret verilerine baktığımızda Ankara e-ticaret alışverişinde ikinci sırada yer alıyor.

En çok hangi şehirler e-ticaret yoluyla alışveriş yaptı? - Resim: 3 3 5

3• İZMİR - %6,0

Ticaret verilerine baktığımızda İzmir e-ticaret alışverişinde üçüncü sırada yer alıyor.

En çok hangi şehirler e-ticaret yoluyla alışveriş yaptı? - Resim: 4 4 5

4• BURSA & ANTALYA - 3,6

Ticaret verilerine baktığımızda Bursa ve Antalya e-ticaret alışverişinde dördüncü sırada yer alıyor.