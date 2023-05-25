En çok hangi şehirler e-ticaret yoluyla alışveriş yaptı?
İnternet günlük yaşantımızda eğlenceden daha çok ihtiyaç haline dönüştü. Hiçbirimiz internetsiz nasıl yaparız bilmiyoruz, haberleri internetten okuyoruz gibi örnekler verirken birçoğumuz da alışverişleri internetten yapar hale geldik. İşte karşınızda ticaret bakanlığı verileri...
1• İSTANBUL - %37,5
Ticaret verilerine baktığımızda İstanbul e-ticaret alışverişinde ilk sırada yer alıyor.
2• ANKARA - %9,0
Ticaret verilerine baktığımızda Ankara e-ticaret alışverişinde ikinci sırada yer alıyor.
3• İZMİR - %6,0
Ticaret verilerine baktığımızda İzmir e-ticaret alışverişinde üçüncü sırada yer alıyor.