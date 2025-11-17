Seyyanen zam bekleyenlere kötü haber kapıda mı? Uzman isim 'garanti' diyerek duyurdu
Enflasyon verileriyle birlikte milyonların maaş zammı hesabı sil baştan yapılırken, Ankara'nın nabzını tutan uzman isimden hem kesinleşen oranlara hem de 'ek zam' beklentilerine dair çarpıcı bir çıkış geldi.
Memur ve memur emeklileri için yıl sonu yaklaşırken gözler Ocak ayında yapılacak maaş düzenlemesine çevrildi. Açıklanan son enflasyon verileriyle birlikte hesap makineleri yeniden çalıştırılırken, milyonların aklındaki "Ek bir iyileştirme ya da seyyanen zam olacak mı?" sorusuna yanıt arandı.
SGK Başuzmanı İsa Karakaş, hem mevcut ekonomik tabloyu analiz etti hem de Ankara kulislerinden edindiği kritik bilgileri kamuoyuyla paylaştı.
Türkiye Gazetesi'ndeki köşesinde süreci değerlendiren Karakaş, Ekim 2025 enflasyonunun 2,55, yıllık enflasyonun ise 32,87 olarak gerçekleştiğine dikkat çekti.
Bu veriler ışığında hedeflerin saptığını belirten Karakaş, "yıl sonu yüzde 30 altı beklentileri artık hayal oldu" tespitinde bulundu.
GEÇMİŞ DÖNEMLERDEKİ KAYIP VE TOPLU SÖZLEŞME ETKİSİ
Memur ve emeklilerin alım gücündeki erimeye işaret eden Karakaş, Temmuz 2025'te yapılan %15,57'lik zammı hatırlattı.
Bu artışın yetersiz kaldığını vurgulayan uzman isim, "Ama yine enflasyonun altında kaldı! Zira son 3 dönemde (Temmuz 2024: %5,42; Ocak 2025: %4,21; Temmuz 2025: %1,10) hep aynı hikâye: maalesef toplu sözleşme zincirleri memur emeklisini de aşağı çekiyor" ifadelerini kullandı.
TÜİK'in açıkladığı resmi enflasyonun altında kalan son üç dönemin ardından Ocak ayı için daha umutlu bir tablo çizen Karakaş, Temmuz-Ağustos-Eylül dönemindeki kümülatif zammın %7,5 olduğunu, Ekim verisiyle birlikte bu oranın %10,25'e yükseldiğini aktardı.
Bugün itibarıyla SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 4 aylık enflasyon farkının kesinleştiğini belirten Karakaş, "Son dört ayın verilerine göre yapılacak güncellemede %16,55'lik zam + 1000 TL taban artışı garanti" bilgisini verdi.
Yıl sonu için projeksiyonlarını da paylaşan Karakaş, Merkez Bankası'nın %31-33 aralığındaki yıl sonu tahmininin tutması halinde maaş zammının %18,5-20 bandına çıkabileceğini ifade etti.
Karakaş, detaylı hesaplamasında şu ifadelere yer verdi: "Üstelik 1000 TL'lik seyyanen taban ödemesiyle (özellikle emeklilerde) %20'yi aşmak mümkün. Eski emekli sandığı kuralları burada devreye giriyor: Memurlardan farklı yansıma, cepleri minik de olsa biraz daha doldurabilir".
REFAH PAYI VE SEYYANEN ZAM YOK
Kamuoyunda en çok merak edilen "seyyanen zam" ve "refah payı" konularına da açıklık getiren Karakaş, Ankara kulislerinden edindiği bilgileri aktararak beklentileri boşa çıkardı.
"Kulislerde net mesaj: 'Toplu sözleşmede ne varsa, o kadar.' Ne refah payı, ne ilave kuruş-sadece zorunlu güncelleme" diyen Karakaş, hükümet kanadında ek bir iyileştirme planının olmadığını belirtti.
Karakaş, sözlerini beklenti içindeki vatandaşlara seslenerek şu uyarıyla noktaladı: "Değerli memur ve memur emeklisi kardeşlerim, rakamlar %18,5-20 arası bir nefes vadediyor, ama enflasyon canavarı hâlâ kapıda. Seyyanen zam bu yılbaşında da beklemeyin".