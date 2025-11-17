Seyyanen zam bekleyenlere kötü haber kapıda mı? Uzman isim 'garanti' diyerek duyurdu

Memur ve memur emeklileri için yıl sonu yaklaşırken gözler Ocak ayında yapılacak maaş düzenlemesine çevrildi. Açıklanan son enflasyon verileriyle birlikte hesap makineleri yeniden çalıştırılırken, milyonların aklındaki "Ek bir iyileştirme ya da seyyanen zam olacak mı?" sorusuna yanıt arandı.