SGK açıkladı: Bu meslekleri yapanlar erken emekli olabilecek

Sosyal Güvenlik Kurumu, 2023 yıpranma payı le erken emekli olabilecek meslek kodlarını açıkladı. Bir yandan EYT yasası gündemde yerini korurken, diğer yandan vatandaşlar erken emekli olabilmenin yollarını arıyor. Yıpranma payı ile birçok meslekte çalışan vatandaşlar, diğer mesleklerde çalışanlara göre erkenden emekli olabiliyor. Ağır şartlar altında çalışanlar için ödenen primler daha fazla kabul ediliyor. Böylece yaş şartından indirim olmasını sağlıyor. Ek prim günleri ile 1 sene çalıştığı zaman 15-18 ay çalışmış gibi primleri yatan çalışanlar, erken emeklilik hakkı elde edebiliyor. Peki, 2023 yıpranma payı ile erken emeklilik şartları neler, kimleri kapsıyor? İşte, 1 yılda yıpranma payından 180 gün faydalanacak olan meslek grupları…