SGK açıkladı: Bu meslekleri yapanlar erken emekli olabilecek
Ağır koşullar altında çalışanlar, ‘yıpranma payı’ ile erken emekli olabiliyor. Fakat bu durum her meslek için geçerli değil. Sosyal Güvenlik Kurumu, 2023 yılında yıpranmayı ile erken emekli olabilecek meslekleri açıkladı. Peki, yıpranma payı ile erken emeklilik şartları neler, kimleri kapsıyor?
Sosyal Güvenlik Kurumu, 2023 yıpranma payı le erken emekli olabilecek meslek kodlarını açıkladı. Bir yandan EYT yasası gündemde yerini korurken, diğer yandan vatandaşlar erken emekli olabilmenin yollarını arıyor. Yıpranma payı ile birçok meslekte çalışan vatandaşlar, diğer mesleklerde çalışanlara göre erkenden emekli olabiliyor. Ağır şartlar altında çalışanlar için ödenen primler daha fazla kabul ediliyor. Böylece yaş şartından indirim olmasını sağlıyor. Ek prim günleri ile 1 sene çalıştığı zaman 15-18 ay çalışmış gibi primleri yatan çalışanlar, erken emeklilik hakkı elde edebiliyor. Peki, 2023 yıpranma payı ile erken emeklilik şartları neler, kimleri kapsıyor? İşte, 1 yılda yıpranma payından 180 gün faydalanacak olan meslek grupları…
YIPRANMA PAYI İLE ERKEN EMEKİ OLABİLECEK MESLEK GRUPLARI 2023
Amortisman yani yıpranma payı ile birçok farklı meslek gruplarında çalışanlar erken emeklilik hakkı elde edebiliyor. Bu erken emeklilik hakkından ağır şartlar altında çalışanlar faydalanabiliyor. Bu kişiler için ödenen primler daha fazla kabul ediliyor.
Bu şekilde yaş şartından indirim yapılıyor. Ağır işlerde çalışan vatandaşlar, her sene emekliklerine 60-90 gün ekliyor. Bazı mesleklerde çalışanlar ise 180 gün ekstra yıpranma payı elde ediyor. Yıpranma payı ile erken emekli olabilmek için ise çalışanın yerine getirmesi gereken koşullar var. Bu şartların en başında prim gün sayısını doldurmak geliyor. Maden işçilerinin prim gün sayısı 1.800, diğer iş kollarında çalışanların prim gün sayısı ise 3.600 fiili hizmet süresine denk geliyor.
1 yılda yıpranma payından 180 gün faydalanan meslek grubu madencilik ve yer altı işleridir.
90 GÜN YIPRANMA PAYI İLE ERKEN EMEKLİLİK HAKKI OLAN MESLEKLER
• Asit imalatı yapan atölye ve fabrikalar,
• Basın ve gazetecilik işlerinde görev yapanlar,
• Ceza İnfaz Kurumu personelleri,
• Cıva üretimi işleri,