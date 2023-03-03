SGK binalarında EYT yoğunluğu
Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından ülke genelinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) binaları önünde yoğunluk oluştu.
Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT)'yle ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi sonrasında vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren ilçelerdeki SGK binalarına gelmeye başladı.
EYT düzenlemesinden faydalanarak emeklilik hakkını kullanmak isteyen vatandaşlar, Ataşehir, Şişli, Esenyurt ve Fatih Unkapanı SGK binaları önünde uzun kuyruk oluşturdu.
KAHRAMANMARAŞ'TA EYT YOĞUNLUĞU
6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'taki Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) binası önünde de yoğunluk oluştu.
EYT ŞARTLARI NELER?
• Sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 ve öncesi olanlar, EYT düzenlemesi ile emeklilik hakkı kazanabilecek.
• "Prim ödeme gün sayısı" ve "sigortalılık süresi" şartları değişmedi. "Yaş şartı" kaldırıldı.
• Prim gün şartı, kadın ve erkekler için 5000 ile 5975 arasında değişiyor.
• Erkekler için 25 yıl, kadınlar için 20 yıl sigortalılık süresi şartı devam ediyor.