SGK binalarında EYT yoğunluğu

EYT ŞARTLARI NELER?

• Sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 ve öncesi olanlar, EYT düzenlemesi ile emeklilik hakkı kazanabilecek.

• "Prim ödeme gün sayısı" ve "sigortalılık süresi" şartları değişmedi. "Yaş şartı" kaldırıldı.

• Prim gün şartı, kadın ve erkekler için 5000 ile 5975 arasında değişiyor.

• Erkekler için 25 yıl, kadınlar için 20 yıl sigortalılık süresi şartı devam ediyor.