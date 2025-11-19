SGK uzmanı açıkladı: Asgari ücret açlık sınırının altında mı kalacak?

Türk-İş'in masadan kalkma ihtimali üzerine dönen tartışmalara da değinen İsa Karakaş, bu hamlenin sonucu değiştirmeyeceği görüşünü savundu. Hükümetin ve işverenin önceliklerinin farklı olduğunu belirten Karakaş, süreci şu sözlerle analiz etti: "Türk-İş komisyondan çekiliyormuş! Çekilse de çekilmese de değişen bir şey olmayacak. Zira bir yandan aman işsizlik azmasın, istihdam korunsun, enflasyon körüklenmesin, ihracatçının rekabet gücü azalmasın… telaşesi içindeki hükûmet ile bu telaşeleri yüksek faiz ve döviz kuru baskısı nedeniyle her daim masaya koyan işveren kesimi ile ay sonunu getiremeyen asgari ücretlilerin vahim tablosu karşısında sıkışmış durumda"