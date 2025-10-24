SGK uzmanı açıkladı: Asgari ücret ne kadar olacak?

Karakaş, yasalar çerçevesinde olması gereken rakamı ise şöyle detaylandırdı: "Olması gereken nedir? Şubat ayı itibarıyla yasaya göre işçinin cebine girmesi rakam bana göre 40 bin TL'nin altında olmaması gerekiyor. Yasadaki tarife göre, bekar bir işçi kira vs. bütün giderlerini karşılaması için gereken rakam eylül itibarıyla 36 bin 305 TL. TÜRK-İŞ'in bu rakamları son derece masum rakamlar. Abartılmış rakamlar değil. Şubatta bu rakam 40 bin TL'ye ulaşacak. Bu sebeple asgari ücret benim görüşüne göre 40 bin TL olmalı. Ancak ne yazık ki olmayacak. En az yüzde 25, en fazla yüzde..."