SGK uzmanı açıkladı: Asgari ücret ne kadar olacak?
Milyonlarca çalışanın gözü kulağı aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda... Peki yeni asgari ücret ne kadar olacak?
Yeni yıla geri sayım başlarken, asgari ücret zammı yine Türkiye'nin en önemli gündem maddesi haline geldi.
Milyonlarca çalışan, 2026 yılında alacağı maaşın ne kadar olacağını büyük bir merakla bekliyor. Gözler, aralık ayında masaya oturacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrilmiş durumda.
Peki yeni asgari ücret ne kadar olacak? Uzmanlar farklı oranlar ve rakamlar telaffuz ederken, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başuzmanı İsa Karakaş'tan gündem yaratacak bir açıklama geldi.
Geçtiğimiz günlerde TGRT Haber canlı yayınında soruları yanıtlayan İsa Karakaş, asgari ücret zammı için bugüne dek hiç dillendirilmeyen bir rakamı paylaştı.
Ancak Karakaş, bu rakamın sadece yasal bir zorunluluk olduğunu, pratikte uygulanmayacağını belirterek umutları söndürdü. Karakaş, "Yasaya göre böyle olmalı ancak ne yazık ki olmayacak" diyerek acı gerçeği dile getirdi.
ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU'NUN YAPISI DEĞİŞİR Mİ?
Programda, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının değişip değişmeyeceğine yönelik iddialar da gündeme geldi.
Karakaş, bu konudaki görüşlerini şöyle aktardı: "Komisyon 5'er üyeden oluşuyor. Komisyonun yapısı değişse bile değişen bir şey olur mu? İşçileri temsilen TÜRK-İŞ var. HAK-İŞ de katılmak istiyor. Ancak 2 konfederasyon olmaz. Olsa bile asgari ücretin belirlenme sürecini etkileyemeyecek. Başkan'ın bulunduğu taraf hükümetin tarafı olacağı için yine karar almada bir değişiklik olmayacak."
"HÜKÜMET ASGARİ ÜCRETİ ARTIRMAK İSTİYOR ANCAK ELİ KOLU BAĞLI"
İsa Karakaş, hükümetin asgari ücreti artırma niyetinde olduğunu ancak ekonomik konjonktür nedeniyle hareket alanının daraldığını savundu. İş dünyasından gelen serzenişlere dikkat çeken Karakaş, durumu şöyle analiz etti:
"Hükümet asgari ücreti artırmak istiyor ancak eli kolu bağlı. Yüksek faiz, düşük kur politikası, hayat pahalılığı ve rekabet boyutu var bu işin. Bunların içinde bir denge kurulmaya çalışılıyor. İşveren kısmı serzenişte. 'Yüksek faizden dolayı maliyet var, döviz kurları baskılandığı için rekabet avantajımız yok, dolayısıyla yüksek bir asgari ücrete karşıyız' söylemleri var. Ayrıca enflasyon programı da istenildiği gibi gitmiyor. Dezenflasyon süreci çok uzadı. Ekonomi yönetimi sürecin bozulmasını istemiyor."
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLMALI? UZMANIN TAHMİNİ NE?
Peki, tüm bu denklemler ışığında asgari ücret ne kadar olmalı ve ne kadar olması bekleniyor? İsa Karakaş, hem olması gerekeni hem de kendi beklentisini açıkladı:
"Peki asgari ücret ne kadar olacak? En az yüzde 25, en fazla yüzde 30 artış bekliyoruz. Yüzde 30'u bulması da zor."
Karakaş, yasalar çerçevesinde olması gereken rakamı ise şöyle detaylandırdı: "Olması gereken nedir? Şubat ayı itibarıyla yasaya göre işçinin cebine girmesi rakam bana göre 40 bin TL'nin altında olmaması gerekiyor. Yasadaki tarife göre, bekar bir işçi kira vs. bütün giderlerini karşılaması için gereken rakam eylül itibarıyla 36 bin 305 TL. TÜRK-İŞ'in bu rakamları son derece masum rakamlar. Abartılmış rakamlar değil. Şubatta bu rakam 40 bin TL'ye ulaşacak. Bu sebeple asgari ücret benim görüşüne göre 40 bin TL olmalı. Ancak ne yazık ki olmayacak. En az yüzde 25, en fazla yüzde..."