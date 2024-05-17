SGK uzmanı açıkladı: Asgari ücret ve emekli zammında senaryo ne?
Ekonomik krizin faturası emeklinin ve asgari ücretlinin sırtına yükleniyor. Milyonlarca vatandaş maaşlarına yapılacak Temmuz zammını bekliyor. SGK uzmanı Özgür Erdursun, emekli ve asgari ücret maaşlarına ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
Enflasyon artışıyla birlikte hayat pahalılığı hem çalışanları hem de emeklileri derinden etkilemeye devam ediyor. Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 49,25 zam yapılmıştı. Ancak, bu zam enflasyon karşısında değer kaybetti.
Emekli maaşları, 4 aylık enflasyon verisi olan yüzde 18,72 oranında eridi. 6 aylık enflasyon oranının yüzde 25 olması beklenirken, aynı durum asgari ücretliler için de geçerli oluyor.
17 bin 2 TL ile geçinmeye çalışan emekliler ise bir umut olarak enflasyon farkı açıklamasını beklerken kötü haber geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete ara bir zammın olmayacağını kesin olarak ifade etti.
Işıkhan’ın söylemleri asgari ücretlileri derinden üzerken, SGK Uzmanı Özgür Erdursun TÜİK verilerine göre asgari ücretlilere kesin bir zammın yapılmasının altını çizdi.