SGK uzmanı açıkladı: Asgari ücret ve emekli zammında senaryo ne?

17 bin 2 TL ile geçinmeye çalışan emekliler ise bir umut olarak enflasyon farkı açıklamasını beklerken kötü haber geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete ara bir zammın olmayacağını kesin olarak ifade etti.